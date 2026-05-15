Τσαγρί Ιρχάν: «Αιτία πολέμου η παραβίαση έστω και κατά ένα εκατοστό των 6 μιλίων»

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με το λεγόμενο «Νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας», ή αλλιώς «Νόμο Θαλάσσιων Ζωνών», ο Τσαγρί Ιρχάν, επικεφαλής σύμβουλος του Τούρκου προέδρου, δήλωσε ότι η νομοθετική προετοιμασία δεν είναι κάτι καινούριο, βασίζεται εδώ και χρόνια στο διεθνές δίκαιο και δεν αποτελεί μία νέα απειλή κατά της Ελλάδας, ωστόσο η παραβίαση των 6 μιλίων, έστω και κατά ένα εκατοστό, εξακολουθεί να θεωρείται αιτία πολέμου.

«Η διαδικασία καθυστέρησε εξαιτίας της απόπειρας πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου, της πανδημίας COVID-19 και των μεγάλων σεισμών, ενώ το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση μετά το Κουρμπάν Μπαϊράμ. Η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτελεί νέο βήμα κατά της Ελλάδας και η τουρκική θέση για τα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο παραμένει αμετάβλητη, όπως και η απόφαση του τουρκικού κοινοβουλίου του 1995», τόνισε ο Ιρχάν

Αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα που άπτονται της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, καθώς επεσήμανε ότι το NATO μετασχηματίζεται αναγκαστικά με βάση τις νέες απειλές ασφαλείας. Τόνισε ότι η 36η Σύνοδος Κορυφής του NATO, που θα πραγματοποιηθεί στις 7-8 Ιουλίου στην Άγκυρα, θα έχει κρίσιμη σημασία για τη διαδικασία μεταμόρφωσης της Συμμαχίας.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας και Εξωτερικής Πολιτικής της Τουρκικής Προεδρίας, ανέφερε ότι το NATO δεν επικεντρώνεται πλέον μόνο στις παραδοσιακές στρατιωτικές απειλές, αλλά αναδιαμορφώνεται με βάση ένα ευρύτερο φάσμα κινδύνων ασφαλείας.

«Οι συγκρούσεις γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα, τη Μεσόγειο και την Ερυθρά Θάλασσα καθιστούν την Τουρκία στρατηγικά αναντικατάστατη τόσο για το NATO όσο και για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Αν τα μέλη του NATO δεν αλληλοϋποστηριχθούν, οι συγκρούσεις θα κλιμακωθούν ακόμη περισσότερο», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Στη συνάντηση με Τούρκους και Αμερικανούς δημοσιογράφους, ο Ιρχάν παρουσίασε επίσης τις εκτιμήσεις του σχετικά με τη σύνοδο της Άγκυρας.

Υπενθύμισε ότι ο αρχικός σκοπός ίδρυσης του NATO ήταν η αποτροπή της σοβιετικής επεκτατικότητας. Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, εμφανίστηκαν απόψεις που θεωρούσαν ότι η Συμμαχία δεν ήταν πλέον απαραίτητη. Ωστόσο, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τα Βαλκάνια και τον Καύκασο έδειξαν ότι το NATO δεν έπρεπε να διαλυθεί αλλά να μετασχηματιστεί.

Ο Ιρχάν σημείωσε ότι το NATO εξελίχθηκε από έναν αμιγώς αμυντικό οργανισμό σε έναν ευρύτερο οργανισμό ασφάλειας, με ζητήματα όπως η ενεργειακή ασφάλεια, οι κυβερνοαπειλές και τα συστήματα άμυνας που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη να βρίσκονται πλέον στην κορυφή της ατζέντας.

Υπενθύμισε επίσης ότι η Τουρκία είχε φιλοξενήσει σύνοδο κορυφής του NATO το 2004 στην Κωνσταντινούπολη και ότι αυτή τη φορά προτάθηκε και εγκρίθηκε η Άγκυρα ως διοργανώτρια πόλη. «Η Τουρκία θα φιλοξενήσει για δεύτερη φορά σύνοδο του NATO σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο», δήλωσε.

Τα βασικά θέματα της Συνόδου της Άγκυρας τον ερχόμενο Ιούλιο

Σύμφωνα με τον Τσαγρί Ιρχάν τα κύρια ζητήματα της συνόδου θα είναι:

οι συγκρούσεις γύρω από το NATO,

ο Ρωσοουκρανικός Πόλεμος,

οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή,

οι αμυντικές δαπάνες,

και ο θεσμικός και στρατηγικός μετασχηματισμός της Συμμαχίας.

Αναφερόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), είπε ότι ήδη από την πρώτη του θητεία έθεσε ως προτεραιότητα τη δίκαιη κατανομή του αμυντικού βάρους μεταξύ των συμμάχων. Τόνισε ότι πολλές χώρες του NATO εξακολουθούν να μην αφιερώνουν το 5% του ΑΕΠ τους στην άμυνα, όπως προβλέπει ο στόχος της Συμμαχίας.

Πρόσθεσε ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν αυξήσει σημαντικά τις αμυντικές τους δαπάνες από την περσινή σύνοδο και ότι το θέμα θα επανέλθει δυναμικά στην Άγκυρα.

Ανέφερε ακόμη ότι η νέα αμερικανική στρατηγική ασφάλειας δεν αφορά μόνο τον επιμερισμό των βαρών αλλά και τη μετατόπισή τους, καθώς η ασφάλεια της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής δεν θεωρούνται πλέον κορυφαίες προτεραιότητες της Ουάσινγκτον. Επεσήμανε επίσης ότι θα συζητηθούν αλλαγές στη δομή διοίκησης του NATO, καθώς ορισμένες αρμοδιότητες περνούν για πρώτη φορά από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη.

Για τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, είπε με σιγουριά ότι διαμορφώνεται ένα πολιτικό έδαφος για τον τερματισμό της σύγκρουσης

Πηγή: skai.gr

