Η Σαουδική Αραβία προωθεί σύμφωνο μη επίθεσης με το Ιράν για τη Μέση Ανατολή

Η Σαουδική Αραβία προωθεί την ιδέα ενός συμφώνου μη επίθεσης μεταξύ χωρών της Μέσης Ανατολής και του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, την ώρα που εντείνονται οι φόβοι για νέα περιφερειακή κλιμάκωση.

Ειδικότερα, οι FT αναφέρουν ότι το Ριάντ φέρεται να εξετάζει ως πιθανό πρότυπο τη Διαδικασία του Ελσίνκι της δεκαετίας του 1970, η οποία συνέβαλε στην αποκλιμάκωση των εντάσεων στην Ευρώπη κατά τον Ψυχρό Πόλεμο. Δυτικοί διπλωμάτες σημειώνουν ότι η ιδέα ενός συμφώνου μη επίθεσης είναι μία από τις επιλογές που εξετάζονται, καθώς η περιοχή προετοιμάζεται για ένα μεταπολεμικό Ιράν αποδυναμωμένο αλλά ακόμη επικίνδυνο για τους γείτονές του.

Οι χώρες του Κόλπου ανησυχούν ιδιαίτερα ότι μετά τον πόλεμο και τη σταδιακή μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή, θα βρεθούν αντιμέτωπες με ένα τραυματισμένο αλλά πιο επιθετικό ιρανικό καθεστώς.

Οι Συμφωνίες του Ελσίνκι, που υπογράφηκαν το 1975 από τις ΗΠΑ, ευρωπαϊκές χώρες και τη Σοβιετική Ένωση με τους συμμάχους της, στόχευαν στην αντιμετώπιση ζητημάτων ασφαλείας και στην ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ αντίπαλων δυνάμεων. Το μοντέλο αυτό έχει κατά καιρούς προταθεί και για τη Μέση Ανατολή, όπου οι γείτονες του Ιράν θεωρούν την Τεχεράνη αποσταθεροποιητική δύναμη από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Σύμφωνα με τους διπλωμάτες, πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και θεσμοί της ΕΕ στηρίζουν την πρωτοβουλία της Σαουδικής Αραβίας και πιέζουν και άλλες χώρες του Κόλπου να την υποστηρίξουν. Θεωρούν ότι πρόκειται για τον καλύτερο τρόπο αποφυγής νέων συγκρούσεων, παρέχοντας παράλληλα στο Ιράν εγγυήσεις ότι δεν θα δεχθεί επίθεση.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν διεξάγουν παρασκηνιακές συνομιλίες για συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο και θα οδηγήσει στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και όχι στο οπλοστάσιο πυραύλων και drones ή στη στήριξη περιφερειακών συμμάχων, που αποτελούν βασικές ανησυχίες των αραβικών κρατών, υπογραμμίζουν οι Financial Times.

Άραβας διπλωμάτης δήλωσε ότι ένα σύμφωνο μη επίθεσης στα πρότυπα του Ελσίνκι θα γινόταν δεκτό θετικά από τις περισσότερες αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, αλλά και από το ίδιο το Ιράν, το οποίο διαχρονικά υποστηρίζει ότι η περιοχή πρέπει να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.





Πηγή: skai.gr

