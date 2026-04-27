Σχέσεις με γνωστούς μάγους όπως ο Ντέιβιντ Μπλέιν και ο Ντέιβιντ Κόπερφιλντ αποκαλύπτουν τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν σύμφωνα με το CNN, το οποίο υπογραμμίζει, ότι, κανένας από τους δύο δεν έχει κατηγορηθεί για οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με την υπόθεση.

Επικαλούμενο τα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το αμερικανικό δίκτυο αναφέρει ότι ο Ντέιβιντ Μπλέιν και ο Τζέφρι Έπσταϊν επικοινωνούσαν τηλεφωνικά πολύ συχνά και αντάλλασσαν μηνύματα, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που συναντιόντουσαν. Επαφές όμως με τον Έπσταϊν -οι οποίες τίθενται υπό διερεύνηση-, φαίνεται πώς είχε και ο παγκοσμίου φήμης μάγος Ντέιβιντ Κόπερφιλντ καθώς εμφανίζεται επανειλημμένα να φωτογραφίζεται και να συνομιλεί με τον Έπσταϊν.

Ο αποκαλούμενος ως «μάγος των κεραυνών» Ντέιβιντ Μπλέιν, προσπαθώντας να τελειοποιήσει ένα επικίνδυνο κόλπο του, έκανε πρόβες καταπίνοντας νερό μαζί με χρυσόψαρα, παρουσία του Γούντι Άλεν. Το εντυπωσιακό αυτό τρικ, που προβλήθηκε σε ένα αφιέρωμα στον ίδιο το 2013, φαίνεται πως γυρίστηκε μέσα στην κατοικία του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη -κάτι που δεν είχε γίνει γνωστό δημοσίως ούτε και ο ίδιος ο Μπλέιν είχε αποκαλύψει.

Οι επαφές Έπσταϊν-Μπλέιν εντοπίζονται κυρίως μεταξύ 2012 και 2016, δηλαδή μετά την καταδίκη του Έπσταϊν το 2008. Υπάρχουν επίσης αναφορές για παρουσία του Μπλέιν σε δείπνο στη μεζονέτα του Έπσταϊν ήδη από το 2003, ενώ ορισμένες γυναίκες δήλωσαν ότι γνώρισαν τον Έπσταϊν μέσω του Μπλέιν ή το αντίστροφο.

Η μεταξύ τους επικοινωνία δείχνει μια αμοιβαία επωφελή σχέση, με πρόσβαση σε ισχυρά πρόσωπα από τον χώρο της ψυχαγωγίας, της πολιτικής και της τεχνολογίας.

Σε αρκετές περιπτώσεις, ο Έπσταϊν επιδίωκε να φέρει τον Μπλέιν σε επαφή με πολιτικά πρόσωπα, ακόμη και προτείνοντας επίσκεψη στον Λευκό Οίκο ή ενημερώνοντάς τον για παρουσία «παγκόσμιων ηγετών» στο σπίτι του. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές σε συναντήσεις με «κορίτσια», χωρίς να διευκρινίζεται η ηλικία τους.

Υπήρξαν γυναίκες που γνώρισαν τον Έπσταϊν μέσω του Μπλέιν

Καταθέσεις που περιλαμβάνονται στα αρχεία δείχνουν ότι κάποιες γυναίκες γνώρισαν τον Έπσταϊν μέσω του Μπλέιν ή το αντίστροφο, ενώ μία μάρτυρας ανέφερε ότι, αφού ζήτησε την έγκριση του Μπλέιν για να ταξιδέψει στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν, ξεκίνησε μια σειρά επαφών μαζί του.

Το 2015, ο Μπλέιν έγραψε επίσης, κατόπιν αιτήματος του Έπσταϊν, συστατική επιστολή, προκειμένου μια γυναίκα να λάβει βίζα. Δύο χρόνια αργότερα, όταν ο Μπλέιν αντιμετώπισε κατηγορία για σεξουαλική επίθεση (την οποία αρνήθηκε και τελικά δεν προχώρησε), ο Έπσταϊν του έστειλε μήνυμα στήριξης: «Είμαι εδώ αν χρειαστείς οτιδήποτε».

Και ο Κόπερφιλντ εμφανίζεται επανειλημμένα στα επίμαχα αρχεία, σε φωτογραφίες και επικοινωνίες με τον Έπσταϊν και τη συνεργάτιδά του Ghislaine Maxwell, ακόμη και από το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν. Υλικό υπάρχει και από τις ιδιωτικές νησίδες του ίδιου του Κόπερφιλντ στις Μπαχάμες. Καταθέσεις και έγγραφα του FBI δείχνουν ότι οι κοινωνικοί κύκλοι των δύο ανδρών συχνά διασταυρώνονταν. Μάρτυρες αναφέρουν προσκλήσεις σε παραστάσεις, επαφές μέσω του Έπσταϊν και περιστατικά που προκάλεσαν το ενδιαφέρον των αρχών.

Ήδη από το 2007, ενώ ο Έπσταϊν βρισκόταν υπό έρευνα για trafficking ανηλίκων, ο Κόπερφιλντ εξεταζόταν για μια καταγγελία σεξουαλικής επίθεσης (την οποία αρνήθηκε και δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες). 'Εγγραφα του FBI που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας αποκάλυψαν ότι οι αρχές εξέταζαν αν η σχέση των δύο ανδρών περιλάμβανε παράνομες δραστηριότητες. Παρά τις έρευνες ωστόσο και κάποιες μεταγενέστερες καταγγελίες (τις οποίες ο Κόπερφιλντ έχει αρνηθεί), δεν προέκυψαν κατηγορίες εις βάρος του για την υπόθεση Έπσταϊν. Πρόσφατα, ο μάγος ανακοίνωσε ότι θα ολοκληρώσει την πολυετή παρουσία του στο Λας Βέγκας.





Πηγή: skai.gr

