Έντονη ανησυχία συνεχίζει να προκαλεί η υπόθεση του Τζέφρεϊ Έπσταϊν και της συνεργού του Γκισλέν Μάξγουελ καθώς νέα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν μαρτυρίες θυμάτων που υποστηρίζουν ότι εξαναγκάστηκαν σε σεξουαλικές πράξεις όχι μόνο με τον ίδιο τον Έπσταϊν, αλλά και με ισχυρούς και πλούσιους φίλους του.

Σε συνεντεύξεις με το FBI, περισσότερες από δώδεκα γυναίκες περιγράφουν περιστατικά όπου ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ φέρονται να διευκόλυναν τέτοιες συναντήσεις, συχνά με ανήλικα κορίτσια.

Παρά τις σοβαρές καταγγελίες ωστόσο, μέχρι σήμερα μόνο ο Έπσταϊν και η Mάξγουελ έχουν κατηγορηθεί για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων στις ΗΠΑ. Οι αρχές δηλώνουν ότι δεν βρέθηκαν επαρκή στοιχεία για να απαγγελθούν κατηγορίες σε άλλα πρόσωπα, αν και τα αρχεία περιλαμβάνουν αναφορές σε επιχειρηματίες, πολιτικούς και άλλες εξέχουσες προσωπικότητες. Ορισμένα θύματα κατονόμασαν άνδρες όπως ο παραγωγός Χάρβεϊ Γουάινστιν και άλλοι ισχυροί παράγοντες, οι οποίοι αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες.

Τα έγγραφα περιέχουν επίσης μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων που ανέφεραν την παρουσία ανήλικων κοριτσιών σε ιδιοκτησίες του Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού του νησιού. Ωστόσο, οι αναφορές του FBI είναι συχνά αποσπασματικές, με εκτεταμένες διαγραφές και χωρίς σαφή στοιχεία για το πώς διερευνήθηκαν οι καταγγελίες. Αυτό έχει οδηγήσει ειδικούς και επικριτές να αμφισβητούν την πληρότητα των ερευνών.

Η υπόθεση αναδεικνύει ευρύτερα ζητήματα λογοδοσίας, καθώς πολλοί θεωρούν ότι ισχυρά πρόσωπα απέφυγαν τη δικαιοσύνη. Παρά τις επανειλημμένες έρευνες και τη δημοσιοποίηση αρχείων, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το εύρος του δικτύου του Έπσταϊν και το κατά πόσο η δικαιοσύνη αντιμετώπισε επαρκώς όλες τις καταγγελίες...

Πηγή: skai.gr

