Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Μπεατρίτσε Βενέτσι απέλυσε από τη θέση μουσικής διευθύντριας της Λα Φενίτσε, λίγες μόνο μέρες μετά τον διορισμό της, εξαιτίας δηλώσεων που κατηγορούσαν Ιταλούς μουσικούς για νεποτισμό.

Ο διορισμός της Βενέτσι, της πρώτης γυναίκας σε αυτή τη θέση στην ιστορική όπερα της Βενετίας, είχε ήδη προκαλέσει διαμαρτυρίες λόγω των σχέσεών της με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και αμφιβολιών για την επάρκεια της εμπειρίας της.

Ο διευθυντής του Ιδρύματος Λα Φενίτσε Νικόλα Κολαμπιάνκι τόνισε πως οι δημόσιες δηλώσεις της Βενέτσι ήταν προσβλητικές και επιζήμιες για το ίδρυμα και την ορχήστρα.

Η θητεία της Μπεατρίτσε Βενέτσι ως μουσικής διευθύντριας της Λα Φενίτσε τελείωσε πριν καν αρχίσει, αφού το ίδρυμα που διαχειρίζεται την ιστορική όπερα της Βενετίας ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, ότι ακύρωσε κάθε μελλοντική συνεργασία μαζί της αφού η Βενέτσι κατηγόρησε ιταλούς μουσικούς ότι επωφελούνται από τακτικές νεποτισμού σε συνέντευξή της στην εφημερίδα La Nacion της Αργεντινής.

Ο διευθυντής του Ιδρύματος Λα Φενίτσε Νικόλα Κολαμπιάνκι, πρώην σύμμαχος της Βενέτσι, δήλωσε ότι έλαβε την απόφαση να την απολύσει εξαιτίας «επανειλημμένων και σοβαρών δημόσιων δηλώσεων που είναι προσβλητικές και επιζήμιες για την καλλιτεχνική και επαγγελματική αξία του Fondazione Teatro La Fenice και της Ορχήστρας του».

Η Βενέτσι επρόκειτο να γίνει η πρώτη γυναίκα μουσική διευθύντρια της Λα Φενίτσε μετά τον αμφιλεγόμενο διορισμό της το Σεπτέμβριο 2025 εν μέσω επανειλημμένων διαμαρτυριών από την ορχήστρα και το προσωπικό για φερόμενη πολιτική ανάμιξη λόγω των σχέσεών της με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Αυτή η 36χρονη κόρη ενός μαχητικού ακροδεξιού είχε διορισθεί μουσική σύμβουλος της κυβέρνησης από την Μελόνι λίγο αφού η δεξιά ηγέτις ήρθε στην εξουσία το 2022 ως η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιταλίας, ενώ είχε εγκωμιασθεί σε αρκετές περιπτώσεις από την πρωθυπουργό και είχε επίσης λάβει ένα βραβείο από το κόμμα της τελευταίας Αδέλφια της Ιταλίας (FdI). Δεν είχε ηγηθεί ουδέποτε στο παρελθόν ορχήστρας κάποιας μεγάλης όπερας και επικριτές είπαν ότι η εμπειρία της ως μαέστρου ήταν πολύ μικρή για να αναλάβει μια θέση όπως αυτή στη Λα Φενίτσε. Από την άλλη, η βρετανική Daily Telegraph έχει υποστηρίξει πως η γεννημένη στη Λούκα πιανίστρια και διευθύντρια ορχήστρας είναι θύμα σεξισμού, μισογυνισμού και αντίστροφου ηλικιακού ρατσισμού.

Ο υπουργός Πολιτισμού Αλεσάντρο Τζούλι, ο οποίος είχε υπεραμυνθεί του διορισμού της Βενέτσι, δήλωσε χθες, Κυριακή, ότι έχει «πλήρη εμπιστοσύνη» στον Κολαμπιάνκι. Ο Τζούλι πρόσθεσε πως ελπίζει ότι με την απόφαση «θα αρθούν οι παρεξηγήσεις» και οι «εντάσεις» για το καλό της Λα Φενίτσε και της πόλης της Βενετίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

