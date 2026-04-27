Στο υψηλότερο ποσοστό από ποτέ άλλοτε η AfD με 28%

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία καταγράφει ιστορικό ρεκόρ με 28% σε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Insa, για πρώτη φορά τόσο υψηλό ποσοστό.

Οι Χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς υποχωρούν στο 24% σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση.

Οι συγκυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες σημειώνουν ποσοστό 14%, ενώ οι Πράσινοι φτάνουν το 12% και η Αριστερά το 11%.

Οι Φιλελεύθεροι και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ καταγράφουν 3% και δεν εξασφαλίζουν είσοδο στη βουλή, αν οι εκλογές διεξάγονταν αυτή την Κυριακή.

Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία αγγίζει για πρώτη φορά το 28% σε νέα δημοσκόπηση, ενώ οι κυβερνώντες Χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Μερτς κινούνται στο 24%.Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Ιστορικό ρεκόρ σημειώνει στην τελευταία δημοσκόπηση για λογαριασμό της κυριακάτικης Bild η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία αγγίζοντας για πρώτη φορά το 28%. Είναι το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα από το δημοσκοπικό ινστιτούτο Insa για το συγκεκριμένο κόμμα.

Πηγή: Deutsche Welle

Οι Χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μερτς εμφανίζουν σημαντική υποχώρηση και κινούνται στο 24%, ενώ οι συγκυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες στο 14%. Οι Πράσινοι φτάνουν το 12% και η Αριστερά το 11%, ενώ οι Φιλελεύθεροι και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ θα έμεναν εκτός βουλής με 3%, εάν διεξάγονταν αυτή την Κυριακή εκλογές στη Γερμανία.Σταθερά πρώτη η AfD στις δημοσκοπήσειςH ανοδική τάση της AfD που πλέον κατακτά σταθερά την πρωτιά δημοσκοπικά σε ομοσπονδιακό επίπεδο, καταγράφηκε επίσης και σε έτερη δημοσκόπηση του ινστιτούτου YouGoV για το δίκτυο ZDF. Σε αυτή τη δημοσκόπηση η Ακροδεξιά κατακτά το 27%, με τους Χριστιανοδημοκράτες να εμφανίζονται ακόμη χαμηλότερα στο 23%.Το δίκτυο RND σε μια συγκριτική αποτίμηση των τελευταίων δέκα δημοσκοπήσεων από τα σημαντικότερα γερμανικά ινστιτούτα καταγράφει επίσης την ίδια τάση, με την AfD στην κορυφή.Tην ίδια ώρα, αναλύοντας τις πρόσφατες γερμανικές δημοσκοπήσεις, ξεχωρίζει άλλη μια για λογαριασμό του δικτύου ARD, στην οποία συμμετείχαν διαδικτυακά 700.000 πολίτες από όλη τη Γερμανία.Σύμφωνα με αυτή, το 81% των Γερμανών πολιτών θεωρούν ότι η ευημερία δεν είναι δίκαια κατανεμημένη στη χώρα -δηλαδή τρεις στους τέσσερις Γερμανούς.Αν και υπάρχει κατανόηση για τις ευρύτερες περικοπές που πρέπει να γίνουν στη Γερμανία από την κυβέρνηση, εντούτοις ένας στους δύο Γερμανούς εκτιμά ότι είναι λανθασμένη επιλογή οι περικοπές στο κοινωνικό κράτος, στις συντάξεις, το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αλλά και την προστασία από την ανεργία.

