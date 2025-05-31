Ο Τραμπ διπλασιάζει τους δασμούς στον χάλυβα στο 50%

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα επιβάλει δασμούς 50% στον χάλυβα που εισάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, διπλάσιους από τους τρέχοντες.

Όπως μεταδίδει το cnn.com, από τις εγκαταστάσεις της US Steel στο Γουέστ Μίφλιν της Πενσυλβάνια, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε μια «σημαντική ανακοίνωση». Ενώπιον ενός πλήθους εργαζομένων της US Steel που χειροκροτούσε και πανηγύριζε φωνάζοντας ρυθμικά «ΗΠΑ, ΗΠΑ!», ο Τραμπ είπε ότι θα αυξήσει τους δασμούς για να προστατεύσει τους Αμερικανούς χαλυβουργούς.

«Θα επιβάλουμε αύξηση 25%», δήλωσε ο Τραμπ. «Θα αυξήσουμε από 25% σε 50% τους δασμούς στον χάλυβα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κάτι που θα διασφαλίσει ακόμη περισσότερο τη χαλυβουργία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κανείς δεν πρόκειται να το παρακάμψει αυτό».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής δασμού 40%, αλλά στελέχη της βιομηχανίας του είπαν ότι επιθυμούν δασμό 50%.

«Με ποσοστό 50% κανένας δεν θα μπορεί να παρακάμψει αυτούς τους τελωνειακούς δασμούς», διαβεβαίωσε ο Τραμπ από το βήμα, με φόντο εργάτες στο ακροατήριο που φόραγαν κράνη και αντανακλαστικά γιλέκα.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει στο εργοστάσιο Mon Valley Works-Irvin της US Steel Corporation, την Παρασκευή 30 Μαΐου 2025, στο Γουέστ Μίφλιν της Πενσυλβάνια

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε μέσω X ότι το μέτρο θα ανακοινωθεί επίσημα «την επόμενη εβδομάδα».

Στις 12 Μαρτίου, ο Τραμπ επέβαλε σαρωτικούς δασμούς 25% σε όλες τις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν με άμεσα αντίποινα από τον Καναδά και απογοήτευση από την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης επιτέθηκε και ανακοίνωσε αντίποινα, τα οποία τελικά δεν εφάρμοσε.

Ο Τραμπ επαίνεσε τους δασμούς του για τη διάσωση της αμερικανικής χαλυβουργίας, ισχυριζόμενος ότι η αμερικανική χαλυβουργία θα είχε εξαφανιστεί αν δεν είχε ενεργήσει για την επιβολή δασμών. Είπε ότι όλος ο χάλυβας θα ήταν κατασκευασμένος στο εξωτερικό και τα εργοστάσια θα είχαν κλείσει.

Παρόλο που οι δασμοί μπορεί να έδωσαν στην ετοιμοθάνατη αμερικανική χαλυβουργική βιομηχανία μια πολύ αναγκαία ώθηση, θα μπορούσαν να αυξήσουν τις τιμές σε ένα βασικό συστατικό για τις αμερικανικές κατασκευές και τη μεταποίηση - δύο βιομηχανίες που ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει να στηρίξει. Οι τιμές spot για τον εγχώρια προερχόμενο χάλυβα έχουν αυξηθεί από την ανακοίνωση του δασμού 25% τον Μάρτιο, καθώς οι Αμερικανοί παραγωγοί δεν χρειάστηκε να ανησυχούν για τον τόσο μεγάλο ανταγωνισμό από τον ξένο χάλυβα.

Το 2018, όταν ο Τραμπ επέβαλε ορισμένους δασμούς στον χάλυβα κατά την πρώτη του θητεία, η παραγωγή των ΗΠΑ αυξήθηκε μέτρια, αλλά οδήγησε σε αύξηση του κόστους για αυτοκίνητα, εργαλεία και μηχανήματα και μείωσε την παραγωγή αυτών των βιομηχανιών κατά περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021, σύμφωνα με ανάλυση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του 2023. Το κόστος μπορεί να υπερίσχυσε των οφελών.

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε έναν νόμο που συνήθως αναφέρεται ως Άρθρο 232, ο οποίος δίνει στον πρόεδρο την εξουσία να επιβάλλει υψηλότερους δασμούς για λόγους εθνικής ασφάλειας, για να επιβάλει αυξημένους δασμούς στον ξένο χάλυβα.

Συνολικά, οι ΗΠΑ εισήγαγαν σίδηρο και χάλυβα αξίας 31,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ. (Τα κυβερνητικά δεδομένα ομαδοποιούν τον σίδηρο και τον χάλυβα μαζί.) Ο Καναδάς ήταν η κύρια πηγή σιδήρου και χάλυβα, με αποστολές στις ΗΠΑ αξίας 7,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Σας προσέχω»

Εξάλλου, ο Ρεπουμπλικάνος υπερασπίστηκε τη συμφωνία για τη συνένωση –την εξαγορά, στην ουσία– της US Steel και της ιαπωνικής ανταγωνίστριάς της Nippon Steel, την οποία ενέκρινε προσωπικά την περασμένη εβδομάδα και για την οποία ελάχιστες λεπτομέρειες έχουν γίνει γνωστές.

«Το σημαντικότερο είναι ότι η US Steel θα συνεχίσει να ελέγχεται από τις ΗΠΑ, αλλιώς δεν θα έκλεινα αυτή τη συμφωνία», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον οποίο η Nippon Steel θα επενδύσει 14 δισεκατομμύρια δολάρια «στο μέλλον» της αμερικανικής χαλυβουργίας.

Η υπόθεση της εξαγοράς, στην οποία εναντιωνόταν για καιρό ο σημερινός πρόεδρος, βρέθηκε στην καρδιά της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, κυρίως διότι αφορά πάνω απ’ όλα την Πενσιλβάνια — πολιτεία στρατηγικής σημασίας σε εκλογικό επίπεδο κι επίσης λίκνο της χαλυβουργίας στις ΗΠΑ.

Στα τέλη του 2023, οι δυο βιομηχανικοί όμιλοι είχαν ανακοινώσει σχέδιο για την εξαγορά της US Steel από τη Nippon Steel έναντι τιμήματος 14,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά ο Δημοκρατικός τέως πρόεδρος Τζο Μπάιντεν την εμπόδισε λίγες εβδομάδες προτού αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να την επανεξετάσει και εν τέλει την ενέκρινε υπό όρους.

O Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι πείστηκε ότι η Nippon θα μπορούσε τελικά να σώσει την US Steel και τους εργαζομένους της.

«Η US Steel πωλούνταν σε ξένα χέρια χωρίς καμία προστασία για τους σπουδαίους εργάτες μας στον τομέα του χάλυβα», είπε ο Τραμπ. «Και είπα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουμε να συμβεί αυτό. Σας προσέχω».

Με τους νέους δασμούς και τη συμφωνία με τη Nippon, ο Τραμπ είπε ότι οι εργαζόμενοι στη χαλυβουργία των ΗΠΑ είχαν πολλά να γιορτάσουν. Κάλεσε αρκετούς εργαζόμενους στη σκηνή, οι οποίοι επέκριναν την κατάσταση της χαλυβουργίας της Αμερικής και επαίνεσαν τον Τραμπ.

«Αυτή είναι μια πολύ σημαντική μέρα», είπε ο Τραμπ. «Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες μέρες της ζωής σας».

