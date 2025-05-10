Σύρραξη Ινδίας- Πακιστάν: Η Κίνα στηρίζει την κατάπαυση του πυρός

Η κυβέρνηση της Ινδίας κατηγόρησε το Πακιστάν για «επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις» της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε έπειτα από τέσσερις ημέρες συγκρούσεων, δηλώνοντας ότι ο στρατός της απάντησε «με τον κατάλληλο τρόπο».

«Υπήρξαν τις τελευταίες ώρες επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις» της συμφωνίας, είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο υπουργός Εξωτερικών Βίκραμ Μίσρι. Οι ένοπλες δυνάμεις έλαβαν οδηγίες να τις αντιμετωπίσουν, πρόσθεσε, καλώντας το Πακιστάν «να σταματήσει την παραβίαση» των συμφωνηθέντων.

«Ζητούμε από το Πακιστάν να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπίσει αυτές τις παραβιάσεις και να χειριστεί την κατάσταση με σοβαρότητα και υπευθυνότητα», πρόσθεσε.

Λίγες ώρες νωρίτερα ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στη Σριναγκάρ, τη μεγαλύτερη πόλη του ινδικού Κασμίρ και δημοσιογράφοι που βρίσκονται στην περιοχή είπαν ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα.

Ωστόσο, ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν Αταουλάρ Ταράρ, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Geo, διέψευσε ότι έχουν γίνει παραβιάσεις.

Την ίδια ώρα, το Πεκίνο ανακοίνωνε ότι στηρίζει τις προσπάθειες της Ινδίας και του Πακιστάν για να καταλήξουν σε μια κατάπαυση του πυρός και είναι «διατεθειμένο να συνεχίσει να διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο» στη διαδικασία αυτή.

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουανγκ Γι έκανε αυτή τη δήλωση κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πακιστανό ομόλογό του, τον Ισάκ Ντα. Πρόσθεσε ότι η Κίνα ανησυχεί για τυχόν κλιμάκωση της σύγκρουσης, δεδομένου ότι έχει σύνορα και με τις δύο χώρες, μετέδωσε το πρακτορείο «Νέα Κίνα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

