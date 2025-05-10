Λογαριασμός
Η Γερμανία θα σταματήσει να ανακοινώνει τις παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία

«Υπό την ηγεσία μου, οι παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία δεν θα γίνονται υπό τα δημόσια βλέμματα», τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος

Μερτς

Στην αλλαγή τακτικής αναφορικά με τις παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία προχωρά η Γερμανία, όπως δήλωσε το Σάββατο ο νέος καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Ο Μερτς είπε ότι η Γερμανία θα σταματήσει τις ανακοινώσεις αναφορικά με τις παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία, καθώς θεωρεί στρατηγικό λάθος να... ενημερώνεται η Ρωσία για τα οπλικά συστήματα και το πότε παρέχονται στο Κίεβο.

«Υπό την ηγεσία μου, οι παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία δεν θα γίνονται υπό τα δημόσια βλέμματα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γερμανός καγκελάριος.

