Στην αλλαγή τακτικής αναφορικά με τις παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία προχωρά η Γερμανία, όπως δήλωσε το Σάββατο ο νέος καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Ο Μερτς είπε ότι η Γερμανία θα σταματήσει τις ανακοινώσεις αναφορικά με τις παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία, καθώς θεωρεί στρατηγικό λάθος να... ενημερώνεται η Ρωσία για τα οπλικά συστήματα και το πότε παρέχονται στο Κίεβο.

«Υπό την ηγεσία μου, οι παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία δεν θα γίνονται υπό τα δημόσια βλέμματα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γερμανός καγκελάριος.

Πηγή: skai.gr

