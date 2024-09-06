Του Αντώνη Αντζολέτου

Σε σχέση με τις εξελίξεις για την ενωμένη κεντροαριστερά οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις είναι αρκετά «παγωμένες». Όχι πως δεν γίνονται συζητήσεις και δεν προετοιμάζονται εκδηλώσεις μέσα στον Σεπτέμβριο, απλώς με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ σε «εκλογική» ετοιμότητα είναι δύσκολο να παρθούν πρωτοβουλίες. Όσο και να αναφέρεται συνεχώς πως οι συμμαχίες θα δημιουργηθούν από τη βάση αναμφισβήτητα το «σήμα» πρέπει να το δώσουν οι αρχηγοί. Στην αξιωματική αντιπολίτευση το τοπίο μετά και τη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας είναι «γκρίζο» και περιμένουν να δουν πως τελικά θα κυλήσει η αυριανή Κεντρική Επιτροπή και η αμφισβήτηση στον Στέφανο Κασσελάκη. Το κόμμα φαίνεται πως έχει μπει σε τροχιά διάσπασης και μόνο σχέδια για τον ενιαίο προοδευτικό χώρο δεν είναι σε θέση να κάνουν.

Στο ΠΑΣΟΚ οι «μνηστήρες» της ηγεσίας ετοιμάζονται για την μεγάλη μάχη την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Είναι γεγονός πως στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν καταφέρει να εμφανίζουν πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με την Κουμουνδούρου. Στο πράσινο στρατόπεδο δεν βρίσκονται σε περιδίνηση ούτε υπάρχει η εικόνα πως το κόμμα έχει μεγάλη πτώση δημοσκοπικά. Όχι πως δεν θα υπάρχουν χτυπήματα «κάτω από τη μέση» που σίγουρα θα κοστίσουν όσο πλησιάζουν οι κάλπες, ωστόσο αυτά είναι αναμενόμενα σε μια εσωκομματική προεκλογική κούρσα. Σε αντίθεση ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει να βρει τα βήματα του με τον Παύλο Πολάκη να αμφισβητεί ανοιχτά την ηγεσία και την ομάδα των «87» να εμφανίζεται έτοιμη να ανοίξει την πόρτα της εξόδου αν τα πράγματα φτάσουν στα άκρα.

Και τα δυο κόμματα θα ανέβουν στη ΔΕΘ. Εδώ το προβάδισμα – αν δεν υπάρξουν απρόοπτες εξελίξεις - το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ως δεύτερο κόμμα θα έχει το δικό του Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη στις 14-15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί στο Βελλίδειο το Σάββατο το βράδυ είναι σχεδόν έτοιμο. Για το ΠΑΣΟΚ τα πράγματα είναι διαφορετικά, καθώς το πιο πιθανό είναι στην πορεία προς τις κάλπες να εμφανιστούν διαφορετικές στρατηγικές και προγραμματικές οπτικές για το πώς πρέπει να κινηθεί από εδώ και πέρα.

Δεν θα είναι μια εύκολη διαδικασία και για τους δυο βασικούς υποψήφιους πόλους μιας ενωμένης κεντροαριστεράς. Με τις εσωτερικές τους διαδικασίες θα κληθούν παράλληλα να αποδείξουν πως μπορούν να πετύχουν τη συσπείρωση του κόσμου τους. Το 2021 το ΠΑΣΟΚ είχε φέρει στις κάλπες 270.000 ψηφοφόρους και το 2017 210.000. Πριν από ένα χρόνο στον ΣΥΡΙΖΑ είχαν ψηφίσει περίπου 150.000 μέλη και φίλοι, ενώ και το 2022 ο Αλέξης Τσίπρας είχε επανεκλεγεί πρόεδρος από τη βάση με τον ίδιο αριθμό συμμετοχής. Αν τα δυο κόμματα πέσουν πολύ κάτω από τον πήχυ η πρώτη εικόνα για την επανένωση της κεντροαριστεράς δεν θα είναι και η καλύτερη δυνατή.

Πλέον έχει ξεκινήσει και η μάχη της Βουλής που είναι σημαντική τόσο για τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και τον ΠΑΣΟΚ. Θα ενωθούν απέναντι στην κυβέρνηση; Οι «35» της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχουν νέο επικεφαλής, τον Νίκο Παππά, ο οποίος θα επιχειρήσει να μπει δυναμικά στην Ολομέλεια. Υπενθυμίζεται πως ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ζητήσει προ ημερησίας συζήτηση για τις πυρκαγιές όπου δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη σφοδρή αντιπαράθεση της χρονιάς.

