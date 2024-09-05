Γεραπετρίτης: Ο λαϊκισμός δεν είναι η απάντηση σε κανένα ερώτημα

«Πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί, αν θέλουμε να επιβιώσουμε ως Ευρωπαίοι», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για την άνοδο ακραίων πολιτικών κομμάτων και του λαϊκισμού στην Ευρώπη. Κατά την ομιλία του στη 4η Μητροπολιτική Σύνοδο Θεσσαλονίκης που οργανώνει το Economist σε συνεργασία με το Powergame.gr. για την Ελλάδα ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι ένας από τους λόγους που έχει σήμερα σταθερότητα είναι ότι επιβίωσε από την κρίση τα προηγούμενα χρόνια και διευθέτησε τον λαϊκισμό.

Ο κ. Γεραπετρίτης συμμετείχε σε συζήτηση με τον πρόεδρο του Ιδρύματος Friedrich Ebert και πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς και στην εισαγωγική του τοποθέτηση επισήμανε τα εξής: «Δεν είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, όπως είχε προβλέψει ο Μάρτιν Σουλτς, θα πρέπει όμως να επανεφεύρουμε την Ευρώπη και να προσπαθήσουμε να βρούμε τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες χτίστηκε η Ευρώπη.

Η Ευρώπη επί του παρόντος είναι σε ένα σταυροδρόμι και αυτή τη στιγμή καλούμαστε να πάρουμε πολύ ισχυρές αποφάσεις, πρέπει να είμαστε δυνατοί, γιατί μπροστά μας έχουμε πολύ δύσκολες επιλογές».

Επισήμανε πως πρέπει να ξαναδούμε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη χρήση του βέτο, διότι, όπως παρατήρησε, η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πάντα ορθολογική και πολλές φορές θυσιάζουμε την ουσία στον βωμό των διαδικασιών, ενώ η Ε.Ε. δεν έχει αποκτήσει ακόμα το επίπεδο αυτονομίας που της αρμόζει.

Ο υπουργός Εξωτερικών δεν έκρυψε την ανησυχία του για την άνοδο ακραίων πολιτικών κομμάτων στην Ευρώπη, με αφορμή και τα αποτελέσματα περιφερειακών εκλογών στη Γερμανία και σημείωσε: «Με ανησυχεί ιδιαίτερα το ότι υπάρχει άνοδος ακραίων πολιτικών κομμάτων, άνοδος του λαϊκισμού στην Ευρώπη. Τα αποτελέσματα των περιφερειακών εκλογών στη Γερμανία δεν ήταν καθόλου καλά. Υπάρχει μία σύμπραξη μεταξύ της άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς, μία μεταβολή προς πιο λαϊκίστικες ατζέντες.

Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι η άκρα αριστερά θα ήταν υπέρ της Ρωσίας και κατά της μετανάστευσης. Βλέπουμε, όμως, ότι υπάρχει αυτό και θα πρέπει να υπάρχουν κοινές θέσεις προς αυτές τις ακραίες πολιτικές πεποιθήσεις, να έχουμε πιο μετριοπαθή πολιτικό λόγο, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε έναν κόσμο που αλλάζει κάθε μέρα. Αν παραμείνουμε αδρανείς, αυτό θα είναι πολύ μεγάλο μειονέκτημα".

Σε ερώτηση τι μπορεί να προσφέρει σήμερα η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο κ. Γεραπετρίτης απάντησε ως εξής: «Ένας από τους λόγους που έχουμε σταθερότητα σήμερα είναι επειδή επιβιώσαμε στην κρίση τα προηγούμενα χρόνια. Έπρεπε να διευθετήσουμε τον λαϊκισμό. Τον γευτήκαμε τον λαϊκισμό και είδαμε πως ήταν δύσκολο για μας, είχαμε μία πολύ δύσκολη συμπεριφορά των άλλων εναντίον μας. Παρά την οικονομική κρίση είναι αλήθεια ότι επιβιώσαμε και θεωρούμε τον εαυτό μας πλέον ως έμπειρο με αντοχές και σταθερότητα.

Έχουμε τώρα πλέον σταθερότητα, ο ελληνικός λαός, πλέον, γνωρίζει ότι ο λαϊκισμός δεν είναι η απάντηση σε κανένα ερώτημα και αυτό είναι μία πολύ σημαντική πολιτική συμβολή για την Ευρώπη. Επίσης, Η Ελλάδα, εξαιτίας της γεωπολιτικής ιστορίας, μπορεί να παίξει το ρόλο της γέφυρας Βορρά-Νότου, Ανατολής-Δύσης. Οι γέφυρες είναι ένα εργαλείο βελτίωσης και βιωσιμότητας».

