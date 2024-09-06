Της Πηνελόπης Γκάλιου

Να κάνει πράξη, από το βήμα της ΔΕΘ, τις επαναλαμβανόμενες και διακηρυγμένες θέσεις της κυβέρνησης για την προτεραιότητα της καθημερινότητας των πολιτών, είναι αποφασισμένος ο πρωθυπουργός.

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την καθιερωμένη ετήσια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, ο ίδιος ο πρωθυπουργός και το επιτελείο του αναμένουν να βάλλουν τις τελευταίες πινελιές, με μοναδική εκκρεμότητα να παραμένει για τις επόμενες ώρες το επιπλέον ποσό που θα προκύψει από την αύξηση των δαπανών κατά περίπου 500 εκατ. Ευρώ για το επόμενο έτος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ένα ποσό, το οποίο θα επιτρέψει να ενισχυθεί το λεγόμενο "καλάθι" της ΔΕΘ με παροχές για όσο το δυνατότερο περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες.

Εκείνο όμως που έχει κλειδώσει εδώ και καιρό, όπως σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη, είναι το "προφίλ" του καλαθιού της ΔΕΘ που θα έχει ξεκάθαρα κοινωνικό και μακροπρόθεσμο αποτύπωμα.

Ο οδικός χάρτης που θα ξεδιπλωθεί το επόμενο διήμερο – κατά την ομιλία το Σάββατο το βράδυ, αλλά και κατά τη συνέντευξη τύπου του πρωθυπουργού την Κυριακή – θα αποτυπώνει την μακρόπνοη κυβερνητική στρατηγική, με ορίζοντα την επόμενη τριετία, μέχρι και τη λήξη της θητείας, το 2027.

Όπως φανερώνουν και τα δείγματα που έχει δώσει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση, προτροπή και στόχος για όλο το επόμενο διάστημα είναι να μην πάει ούτε μέρα χαμένη, μέχρι το τέλος, "ξορκίζοντας" την φθορά, που όπως γνωρίζουν, αναπόφευκτα παράγει η διακυβέρνηση που παράγει έργο.

Μάλιστα, όπως ήδη καταγράφεται, στόχος όλων των μελών της κυβέρνησης είναι να μην αφήνουν να ξεχαστούν οι προσπάθειες και το έργο που έχει παραχθεί όλο το προηγούμενο διάστημα αλλά μέχρι και την ώρα της κάλπης του 2027. Αυτό θα είναι και η τακτική που θα ακολουθήσει στην ομιλία του στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, κάνοντας έναν απολογισμό των πεπραγμένων και μία προαναγγελία των στοχεύσεων από εδώ και στο εξής.

Ειδικότερα, στην πρωθυπουργική ομιλία αναμένεται να περιλαμβάνονται συνολικά 36 μέτρα καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων.

Υπό αυτό το πρίσμα, και με δεδομένο ότι ο τομέας της υγείας ήταν, είναι και θα είναι προτεραιότητα για τον πρωθυπουργό , εκτός από τη χθεσινή ανακοίνωση επιπλέον οικονομικά κίνητρα για την προσέλκυση και παραμονή ιατρικού προσωπικού στις άγονες περιοχές της χώρας, αναμένεται να ανακοινωθούν και επιπλέον μέτρα ενίσχυσης του υγειονομικού προσωπικού αλλά και των υποδομών του εθνικού συστήματος υγείας.

Στις ωφελημένες επαγγελματικές ομάδες της φετινής ΔΕΘ αναμένεται να είναι και οι ένστολοι, με ειδική αναφορά και μέτρα ενίσχυσης για τον κλάδο, ενώ στήριξη να αναμένουν και οι αγρότες.

Ήδη έχει προαναγγελθεί ότι θα μονιμοποιηθεί η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στους αγρότες, ενώ παράλληλα βέβαιη θα πρέπει να θεωρείται και επιπλέον ενίσχυση του εισοδήματός τους.

Μαζικότερη θα είναι η εξαγγελία του πρωθυπουργού για την αύξηση ορισμένων επιδομάτων, όπως το επίδομα τέκνου, το οποίο από τα 70 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να τα 110 ευρώ ενώ το επίδομα στέγασης επίσης θα αυξηθεί για τις ευάλωτες οικογένειες που το λαμβάνουν καθώς και αύξηση και του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Τέλος, στα κοινωνικού χαρακτήρα μέτρα θα περιλαμβάνεται και η εξίσωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους, κατοχυρώνοντας επιπλέον δικαιώματα και διευκολύνσεις.



