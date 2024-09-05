Ανδρουλάκης: Λένε ότι το ΠΑΣΟΚ έχασε τις Ευρωεκλογές μα ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκε

Στη Θήβα μίλησε απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «είμαστε ένα βήμα πριν από την ολική επαναφορά. Αλλά χρειάζεται κόπο και δουλειά» .

Υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ άντεξε, στάθηκε όρθιο, ενώθηκε, ανανεώθηκε και σήμερα είναι πιο δυνατό από κάθε άλλη στιγμή την τελευταία δεκαετία.« Έχουμε κερδίσει μεγάλους δήμους, έχουμε ισχυρή παρουσία σε όλους τους χώρους της πολιτικής δράση», πρόσθεσε.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και ξανά υποψήφιος για την ηγεσία όλα τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τους πολίτες, τα άνοιξε το ΠΑΣΟΚ γι' αυτό κατέρρευσε ο ΣΥΡΙΖΑ. «Κάποιοι υποστηρίζουν ότι "χάσαμε στις ευρωεκλογές". Αν χάσαμε εμείς, γιατί διαλύεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ; Γιατί, πολύ απλά, το ΠΑΣΟΚ δεν έχασε. Συνεχίζει να χτίζει σε γερά θεμέλια» υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης αφήνοντας αιχμές για τους επικριτές του.

«Όχι μόνο δεν μας έλιωσαν οι συμπληγάδες, όχι μόνο αντέξαμε, όχι μόνο γυρίσαμε τον ήλιο στα σύμβολά μας, όχι μόνο ρυθμίσαμε τα χρέη μας, όχι μόνο κάναμε οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα, αλλά το ΠΑΣΟΚ άλλαξε τους συσχετισμούς. Από το 41% (ΝΔ)-32% (ΣΥΡΙΖΑ)-8% (ΠΑΣΟΚ), σε δυόμισι χρόνια είμαστε στο 29% (ΝΔ)-15%(ΣΥΡΙΖΑ)-13% (ΠΑΣΟΚ) λίγο πριν γίνουν τα όνειρά μας πραγματικότητα. Αλλά θέλει προσπάθεια και πίστη» πρόσθεσε.

Σχολίασε τις πληροφορίες που διαρρέονται σχετικά με τις επικείμενες εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για το στεγαστικό πρόβλημα.

«Έθεσα πρώτος το οξύτερο πρόβλημα, αυτό των ενοικίων. Εντάξαμε στο πρόγραμμά μας πολύ προηγμένες λύσεις κοινωνικών κατοικιών και δεξαμενών κατοικιών. Μετά από τέσσερα χρόνια που μιλώ για τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν ώστε να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια, σήμερα ο κ. Μητσοτάκης υπόσχεται χαμηλό φόρο στους ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών με μόνη υποχρέωση να διατεθούν προς ενοικίαση για τρία χρόνια. Όχι, εμείς προτείνουμε για δέκα χρόνια και ενοίκιο με πλαφόν» σημείωσε εξηγώντας ότι έτσι θα υπάρχει κοινωνική ανταπόδοση στην παρέμβαση του κράτους προς όφελος των οικονομικά ασθενέστερων .

Τέλος, σχετικά με τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα ο κ. Ανδρουλάκης έκανε ειδική αναφορά στην απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου για τους υδάτινους πόρους, τα προβλήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ.

«Θα συγκρουστούμε με όσους καθηλώνουν την πατρίδα μας σε μια χώρα χαμηλών προσδοκιών» κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

