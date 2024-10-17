Ρωσικά πλήγματα κοντά στην πόλη Ιντλίμπ, στη βορειοδυτική Συρία, προκάλεσαν τον θάνατο δέκα ανθρώπων και τραυμάτισαν ακόμη 30, ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας των ρωσικών αεροπορικών πληγμάτων στην Ιντλίμπ έφτασε τους δέκα νεκρούς, ανάμεσά τους ένα παιδί», επεσήμανε η μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βρετανία.

Μεταξύ των τραυματιών είναι 14 παιδιά, πρόσθεσε το Συριακό Παρατηρητήριο, το οποίο διευκρίνισε ότι η Ρωσία έπληξε ένα εργαστήριο κοπής ξύλων, ένα ελαιοτριβείο και μια βιοτεχνία κατασκευής επίπλων στην περιφέρεια της πόλης Ιντλίμπ.

Η Συριακή Πολιτική Άμυνα από την πλευρά της διευκρίνισε ότι τα πλήγματα «είχαν στόχο μια βιοτεχνία κατασκευής επίπλων την ώρα που εργάτες βρίσκονταν μέσα σε αυτή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δέκα πολίτες και να τραυματιστούν σοβαρά 32 άλλοι».

Ο ρωσικός στρατός δε σχολίασε το περιστατικό.

Συνεχίζεται από το 2011 ο πόλεμος στη Συρία

Η Μόσχα, βασικός σύμμαχος του καθεστώτος του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, επεμβαίνει στρατιωτικά από το 2015 στον εμφύλιο στη Συρία και διεξάγει τακτικά πλήγματα εναντίον των ανταρτών στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Η εκεχειρία που επιτεύχθηκε στην Ιντλίμπ, έπειτα από τη μεσολάβηση της Τουρκίας και της Ρωσίας, παραβιάζεται τακτικά.

Το συριακό καθεστώς έχει ανακτήσει τον έλεγχο μεγάλου μέρους της χώρας με τη βοήθεια της Ρωσίας και του Ιράν, μετά το ξέσπασμα του εμφυλίου το 2011.

Περίπου η μισή επαρχία Ιντλίμπ ελέγχεται από τη τζιχαντιστική οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ. Στις αρχές Σεπτεμβρίου δώδεκα Σύροι στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επίθεση αυτοκτονίας που εξαπέλυσε η οργάνωση, είχε επισημάνει το Συριακό Παρατηρητήριο.

