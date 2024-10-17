Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος αναμένεται σήμερα στις Βρυξέλλες για να παρουσιάσει αναλυτικά το «σχέδιο νίκης» του απέναντι στη Ρωσία, θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της Συμμαχίας Φαράχ Νταχλάλαχ.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, στην ομιλία του στο ουκρανικό κοινοβούλιο ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η επιτυχία του σχεδίου του εξαρτάται από τους συμμάχους του Κιέβου, παραθέτοντας ως κύριο σημείο την πρόσκληση της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε «θα υποδεχθεί τον πρόεδρο Ζελένσκι στις 17 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της συνόδου των υπουργών Άμυνας της Συμμαχίας», διευκρίνισε αυτή η εκπρόσωπος μέσω του X.

Οι Ρούτε και Ζελένσκι θα δώσουν κοινή συνέντευξη Τύπου στις 19:20 (ώρα Ελλάδας), πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

