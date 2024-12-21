Οι κυβερνώντες αρχές της Συρίας διόρισαν τον Murhaf Abu Qasra, ηγετική φυσιογνωμία της εξέγερσης που ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ Άσαντ, ως υπουργό Άμυνας στην προσωρινή κυβέρνηση, δήλωσε επίσημη πηγή το Σάββατο.

Ο Αμπού Κάσρα, ο οποίος είναι επίσης γνωστός με το ψευδώνυμο Αμπού Χασάν 600, είναι ανώτερο στέλεχος της ισλαμιστικής Χάγιατ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), της οργάνωσης που είναι επικεφαλής ενός συνασπισμού που πήρε την εξουσία στη Συρία.

Εχει ηγηθεί πολυάριθμων στρατιωτικών επιχειρήσεων στη διάρκεια του εμφυλίου στη Συρία, είπε η ίδια πηγή.

Ο νέος ντε φάκτο ηγέτης της Συρίας, ο Άχμεντ αλ Σάρα συζήτησε για "τη μορφή του στρατιωτικού θεσμού στη νέα Συρία" στη διάρκεια συνάντησής του με τις ένοπλες φράξιες σήμερα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Στη διάρκεια της συνάντησης ο Αμπού Κάσρα καθόταν δίπλα στον Σάρα, επίσης γνωστό με το ψευδώνυμο Αμπού Μοχάμεντ αλ Γκολάνι, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε το SANA.

Ο πρωθυπουργός Μοχάμεντ αλ Μπασίρ είπε αυτή την εβδομάδα ότι το υπουργείο Άμυνας θα ανασυσταθεί και θα περιλάβει πρώην αντάρτες και αξιωματικούς που λιποτάκτησαν από τον στρατό του Άσαντ.

Ο Μπασίρ, ο οποίος στο παρελθόν ηγήθηκε μιας κυβέρνησης με διασυνδέσεις με τη HTS στην επαρχία Ιντλίμπ στα βορειοδυτικά της χώρας έχει δηλώσει ότι θα ηγηθεί μιας τρίμηνης υπηρεσιακής κυβέρνησης.

Η νέα κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει σχέδια για το τι θα συμβεί στη συνέχεια.

Νωρίτερα σήμερα, η κυβερνώσα Γενική Διοίκηση διόρισε υπουργό Εξωτερικών τον Ασάντ Χασάν αλ Σιμπάνι, μετέδωσε το SANA.

Πηγή της νέας κυβέρνησης είπε στο Reuters ότι αυτό το βήμα "γίνεται ως απάντηση στις προσδοκίες του συριακού λαού για την εδραίωση διεθνών σχέσεων που φέρνουν ειρήνη και σταθερότητα".

Ο Σιμπάνι, ένας 37χρονος απόφοιτος του πανεπιστημίου της Δαμασκού, ήταν προηγουμένως επικεφαλής του πολιτικού τμήματος μιας κυβέρνησης ανταρτών στην Ιντλίμπ, ανέφερε η Γενική Διοίκηση.

Η ομάδα του Σάρα αποτελούσε βραχίονα της αλ Κάιντα μέχρι που διέκοψε τους δεσμούς της το 2016. Περιορίστηκε επί χρόνια στην Ιντλίμπ μέχρι που στα τέλη Νοεμβρίου πέρασε στην επίθεση καταλαμβάνοντας πόλεις της δυτικής Συρίας και την Δαμασκό καθώς ο στρατός υποχωρούσε.

Ο Σάρα συναντήθηκε με πολλούς διεθνείς απεσταλμένους αυτή την εβδομάδα. Οπως είπε, πρωταρχικός του στόχος είναι η ανοικοδόμηση της χώρας και η επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και δεν ενδιαφέρεται να εμπλακεί σε νέα σύρραξη.

Σύροι αντάρτες έλαβαν τον έλεγχο της Δαμασκού στις 8 Δεκεμβρίου υποχρεώνοντας τον Ασαντ σε φυγή έπειτα από περισσότερα από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου και τερματίζοντας έτσι την επί δεκαετίες κυριαρχία της οικογένειάς του.

Η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε τον Σάρα τρομοκράτη το 2013 λέγοντας ότι η αλ Κάιντα στο Ιράκ του ανέθεσε να ανατρέψει τον Ασαντ και να επιβάλει τον ισλαμικό νόμο της σαρία στη Συρία. Χθες, Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι η Ουάσινγκτον θα άρει την επικήρυξη για 10 εκατομμύρια δολάρια για τον Σάρα.

Ο εμφύλιος έχει προκαλέσει τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, έχει οδηγήσει σε μια από τις μεγαλύτερες προσφυγικές κρίσεις της σύγχρονης εποχής, έχει ισοπεδώσει πόλεις και έχει καταρρακώσει την οικονομία εξαιτίας των διεθνών κυρώσεων.

