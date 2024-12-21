Οι νέοι ηγέτες της Συρίας διόρισαν υπουργό Εξωτερικών, όπως μετέδωσε σήμερα το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, καθώς επιδιώκουν να αναπτύξουν διεθνείς σχέσεις δύο εβδομάδες μετά την εκδίωξη του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η κυβερνώσα Γενική Διοίκηση ονόμασε τον Ασάαντ Χάσαν αλ Σιμπάνι υπουργό Εξωτερικών, ανέφερε το SANA. Πηγή στη νέα διοίκηση δήλωσε στο Ρόιτερς πως το βήμα αυτό "έρχεται ως απάντηση στις προσδοκίες του συριακού λαού για εγκαθίδρυση διεθνών σχέσεων που φέρνουν ειρήνη και σταθερότητα".

Ο Σιμπάνι, ένας 37χρονος απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Δαμασκού, ήταν προηγουμένως επικεφαλής του πολιτικού τμήματος μιας κυβέρνησης ανταρτών στη βορειοδυτική επαρχία της Συρίας Ιντλίμπ, ανέφερε η Γενική Διοίκηση.

Ο νέος ντε φάκτο ηγέτης της Συρίας, ο Άχμεντ αλ Σάρα, έχει ενεργό εμπλοκή με ξένες αντιπροσωπείες αφότου ανέλαβε την εξουσία, περιλαμβανομένης της υποδοχής του απεσταλμένου του ΟΗΕ στη Συρία και υψηλόβαθμων διπλωματών των ΗΠΑ.

Ο Σάρα έχει δείξει προθυμία διπλωματικής εμπλοκής με ξένους απεσταλμένους, λέγοντας ότι πρωταρχική του εστίαση είναι η ανοικοδόμηση και η επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης. Έχει πει πως δεν ενδιαφέρεται να εμπλακεί σε νέες συγκρούσεις.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, άλλες δυτικές δυνάμεις και πολλοί Σύροι χάρηκαν που είδαν οργανώσεις ανταρτών υπό τη Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) του Σάρα να ανατρέπουν τον Άσαντ, αλλά δεν είναι σαφές αν η ισλαμιστική οργάνωση θα επιβάλει αυστηρούς ισλαμιστικούς κανόνες ή αν θα δείξει ευελιξία και θα κινηθεί προς τη δημοκρατία. Η HTS ήταν κομμάτι της Αλ Κάιντα μέχρι ο Σάρα να διαρρήξει τις σχέσεις μαζί της το 2016.

Οι Σύροι αντάρτες πήραν τον έλεγχο της Δαμασκού στις 8 Δεκεμβρίου, αναγκάζοντας τον Άσαντ να διαφύγει έπειτα από 13 και πλέον χρόνια εμφυλίου πολέμου και βάζοντας τέλος στην επί δεκαετίες διακυβέρνηση της χώρας από την οικογένειά του.

Οι δυνάμεις υπό τη διοίκηση του Σάρα --που είναι πιο γνωστός ως Αμπού Μοχάμαντ αλ Γκολάνι-- εγκατέστησαν μια τρίμηνη υπηρεσιακή κυβέρνηση η οποία κυβερνούσε τον θύλακα των ανταρτών στην Ιντλίμπ.

Η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε τον Σάρα τρομοκράτη το 2013, λέγοντας πως η Αλ Κάιντα στο Ιράκ του είχε αναθέσει να ανατρέψει τον Άσαντ και να εγκαθιδρύσει ισλαμικό νόμο στη Συρία. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν χθες, Παρασκευή, πως η Ουάσινγκτον θα αποσύρει την επικήρυξή του έναντι 10 εκατ. δολαρίων.

Ο πόλεμος προκάλεσε τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, μία από τις μεγαλύτερες προσφυγικές κρίσης της σύγχρονης εποχής και μετέτρεψε πόλεις σε ερείπια ενώ η οικονομία καταβαραθρώθηκε εξαιτίας των κυρώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

