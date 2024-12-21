Νέα «βόμβα» από τον Γερμανό υπουργό Άμυνας: Οι δυνάμεις μας πρέπει να είναι έτοιμες για πόλεμο

Πληθαίνουν οι δηλώσεις υψηλά ιστάμενων προσώπων στην Ευρώπή για έναν πιθανό πόλεμο τα αμέσως επόμενα χρόνια. Μετά τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος αναφέρθηκε σε έναν πόλεμο που έρχεται σε 4 ή 5 χρόνια, τη σκυτάλη πήρε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος δήλωσε ότι οι γερμανικές δυνάμεις πρέπει να έτοιμες για έναν πόλεμο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε, ο Μπόρις Πιστόριους αναφέρθηκε στις αμυντικές δαπάνες - θέμα που έθιξε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας την αύξηση του ποσοστού στο 5% του ΑΕΠ για τις χώρες του ΝΑΤΟ -, λέγοντας ότι όντως πρέπει να αυξηθούν, καθώς αυτό απαιτούν οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, ιδιαίτερα με τον πόλεμο που διεξάγει ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία.

«Χρειαζόμαστε αμυντικό προϋπολογισμό τουλάχιστον 80 δισεκατομμυρίων και όχι από το 2028 και μετά, για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις που έχουμε λόγω της αυστηρότερης κατάστασης ασφαλείας», είπε ο Πιστόριους, τονίζοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος διεξάγει επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, και έχει απειλήσει να επιτεθεί σε συμμάχους που υποστηρίζουν το Κίεβο στην προσπάθειά του να αμυνθεί.

«Εάν ο Πούτιν επιτεθεί, πρέπει να είμαστε σε θέση να διεξάγουμε πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος, εκτός από τη δήλωση «βόμβα» για γενικευμένο πόλεμο «ο οποίος έρχεται σε 4 ή 5 χρόνια», ασκεί πιέσεις προς τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας, προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό των αμυντικών δαπανών πάνω από το 2% του ΑΕΠ που ορίζεται στο καταστατικό έως σήμερα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με δηλώσεις του, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Ευρώπη, κάνοντας λόγο για 5% του ΑΕΠ ως αμυντικές δαπάνες, προκαλώντας, ενόψει και της ανάληψης των προεδρικών καθηκόντων του τον επόμενο μήνα στις ΗΠΑ, ασφυκτική πίεση στις ηγεσίες των ευρωπαϊκών κρατών.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, υπό το πρίσμα του κλίματος που έχει διαμορφωθεί με βάση τις εξελίξεις στο διεθνές γεωπολιτικό μέτωπo, δηλώνει κάθετα αντίθετος με τη συζήτηση περί δημοσιονομικής προσαρμογής και αυστηρής τήρησης του φρένου χρέους. «Αν χρηματοδοτήσουμε τις απαραίτητες δαπάνες για την άμυνά μας από τον κανονικό προϋπολογισμό, αυτό στραγγαλίζει την ικανότητα του κράτους να ενεργεί, θέτει σε κίνδυνο την κοινωνική ασφάλιση και έτσι ενισχύει τα εξτρεμιστικά κόμματα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Πιστόριους τάχθηκε επίσης υπέρ της συμμετοχής της Γερμανίας σε μια ευρωπαϊκή προσπάθεια αποστολής ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, αλλά τόνισε ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα μπορούσε να εφαρμοστεί μόνο όταν τελειώσει ο πόλεμος.



Πηγή: skai.gr

