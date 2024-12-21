Με εγκύκλιό του άμεσης εφαρμογής το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών ζητησε από τους κατά τόπους νομάρχες "την ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας σε όλες τις περιοχές με αυξημένη παρουσία τουριστών, όπως και στις υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές".

Τα έκτακτα αυτά μέτρα ασφαλείας συνδέονται με την χθεσινή φονική επίθεση στη Γερμανία και με την έναρξη, στις 24 Δεκεμβρίου, του Αγίου Έτους των Καθολικών.

Για το θρησκευτικό αυτό γεγονός αναμένεται να συρρεύσουν δεκάδες χιλιάδες πιστοί στην περιοχή του Βατικανού, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν την τελετή έναρξης του Ιωβηλαίου με την συμμετοχή του πάπα Φραγκίσκου.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο Εσωτερικών της Ρώμης με τον υπουργό Ματέο Πιαντεντόζι και τους αρχηγούς των αστυνομικών δυνάμεων δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις ενέργειες αποτροπής τυχόν "μιμητών" του δράστη του Μαγδεμβούργου με ειδική αναφορά στους λεγόμενους "μοναχικούς λύκους".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

