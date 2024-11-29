Μπάιντεν: Η κυβέρνηση συνεργάζεται με το FBI για τις απειλές προς τους εκλεκτούς του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε την Παρασκευή ότι η κυβέρνησή του συνεργάζεται με το FBI σχετικά με τις απειλές για βόμβες και τις απόπειρες χτυπήματος που έγιναν αυτή την εβδομάδα εναντίον βουλευτών και αρκετών εκλεκτών του υπουργικού συμβουλίου του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι πολλοί υποψήφιοι και διορισμένοι από τον Ντόναλντ Τραμπ για την κυβέρνησή του στοχοποιήθηκαν με απειλές για βόμβες, ανέφερε το FBI την Τετάρτη. Ο οργανισμός επιβεβαίωσε ότι είναι ενήμερος για «πολλές απειλές για βόμβες» καθώς και για περιστατικά «swatting», όπου καλούν και κάνουν φάρσες για να προκαλέσουν την αντίδραση της αστυνομίας στο σπίτι του στόχου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.