Οι τζιχαντιστές μπήκαν στο Χαλέπι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας

Οι τζιχαντιστές και οι σύμμαχοί τους μπήκαν νωρίς σήμερα στο Χαλέπι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, έπειτα από μια επίθεση αστραπή δύο ημερών κατά του καθεστώτος, η οποία βάζει τέλος σε λίγα χρόνια σχετικής ηρεμίας στη βορειοδυτική Συρία.

Οι μάχες αυτές, στις οποίες σκοτώθηκαν περισσότεροι από 277 άνθρωποι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι οι πιο βίαιες μετά το 2020 στην περιοχή, όπου η επαρχία του Χαλεπίου, μεγάλο μέρος της οποίας κατέχουν οι κυβερνητικές δυνάμεις, γειτνιάζει με το τελευταίο μεγάλο προπύργιο των ανταρτών και των τζιχαντιστών στην Ιντλίμπ.

Σήμερα, δύο αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είδαν ένοπλους άνδρες στο Χαλέπι και μίλησαν για σκηνές πανικού στη μεγάλη πόλη της βόρειας Συρίας.

"Μπήκαν στις δυτικές και νοτιοδυτικές γειτονιές", δήλωσε ο διευθυντής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ράμι Αμπντέλ Ραχμάν.

Οι τζιχαντιστές στη συνέχεια πήραν τον έλεγχο πέντε συνοικιών, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις "δεν προέβαλαν μεγάλη αντίσταση".

Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου που μπήκε με τους αντάρτες στην συνοικία του Νέου Χαλεπίου, έκανε λόγο για συγκρούσεις μεταξύ των επιτιθέμενων και των συριακών δυνάμεων και ομάδων που τις υποστηρίζουν.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, που εδρεύει στη Βρετανία αλλά έχει μεγάλο δίκτυο πηγών πληροφόρησης στη Συρία, η τζιχαντιστική οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS) και συμμαχικές της ομάδες, μερικές είναι προσκείμενες στην Τουρκία, έφτασαν σήμερα στις πύλες της πόλης έπειτα από "δύο επιθέσεις αυτοκτονίας με παγιδευμένα αυτοκίνητα".

Ο συριακός στρατός, ο οποίος ανέπτυξε ενισχύσεις στο Χαλέπι, σύμφωνα με αξιωματούχο των υπηρεσιών ασφαλείας, διαβεβαίωσε ότι απέκρουσε "τη μεγάλη επίθεση των τρομοκρατικών ομάδων" και ανακατέλαβε αρκετές θέσεις.

Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου που ξέσπασε το 2011, δυνάμεις του καθεστώτος, με την υποστήριξη της ρωσικής αεροπορίας, ανακατέλαβαν το ανατολικό τμήμα του Χαλεπίου από τους αντάρτες, έπειτα από καταστροφικούς βομβαρδισμούς.

"Για πρώτη φορά τα τελευταία σχεδόν πέντε χρόνια, ακούμε συνέχεια τις ρουκέτες και οβίδες πυροβολικού, και μερικές φορές τα αεροπλάνα", περιέγραψε ο Σαρμάντ, ένας κάτοικος, 51 ετών, με τον οποίο επικοινώνησε τηλεφωνικά το Γαλλικό Πρακτορείο.

"Φοβόμαστε ότι το σενάριο του πολέμου θα επαναληφθεί και θα αναγκαστούμε να εγκαταλείψουμε τα σπίτια μας", πρόσθεσε.

Σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου από την πλευρά των ανταρτών, οι μαχητές δήλωσαν ότι λάμβαναν εντολές από μια κοινή αίθουσα επιχειρήσεων.

Η επίθεση επέτρεψε στους τζιχαντιστές να καταλάβουν σχεδόν πενήντα τοποθεσίες από την Τετάρτη, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο. Σήμερα, οι πολεμικές αεροπορίες της Ρωσίας και της Συρίας εξαπέλυσαν σφοδρές επιδρομές στην περιφέρεια της Ιντλίμπ.

Οι μαχητές βομβάρδισαν το Χαλέπι για πρώτη φορά έπειτα από τέσσερα χρόνια, στοχεύοντας την πανεπιστημιούπολη όπου σκοτώθηκαν τέσσερις άμαχοι, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

"Είναι περίεργο να βλέπεις τις δυνάμεις του καθεστώτος να δέχονται τέτοια πλήγματα παρά τη ρωσική αεροπορική κάλυψη. Οι δυνάμεις του καθεστώτος εξαρτιόνταν από τη Χεζμπολάχ, η οποία τώρα είναι υπό κατοχή στον Λίβανο;" αναρωτήθηκε ο Ράμι Αμπντέλ Ραχμάν, αναφερόμενος στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και του λιβανέζικου κινήματος, συμμάχου της Δαμασκού, ο οποίος σταμάτησε την Τετάρτη με εκεχειρία.

Άλλος στενός σύμμαχος της Συρίας, το Ιράν, επανέλαβε τη "συνεχή υποστήριξή του". Η Τεχεράνη δεσμεύτηκε στρατιωτικά να υποστηρίξει τον πρόεδρο Άσαντ κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Σε αυτόν τον πόλεμο, η οργάνωση HTS, στην οποία επικρατεί το πρώην συριακό παρακλάδι της Αλ Κάιντα, είχε πάρει τον έλεγχο ολόκληρων τμημάτων της επαρχίας Ιντλίμπ, αλλά και γειτονικών εδαφών στις περιφέρειες του Χαλεπίου, της Χάμας και της Λατάκειας.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, οι μάχες έφτασαν σήμερα στη στρατηγική πόλη Σαρακέμπ, την οποία ελέγχουν οι κυβερνητικές δυνάμεις και βρίσκεται νοτίως του Χαλεπίου, στη διασταύρωση δύο αυτοκινητοδρόμων.

Κατέλαβαν και την πόλη Σαρακέμπ

Οι τζιχαντιστές και οι σύμμαχοί τους κατέλαβαν τη στρατηγικής σημασίας πόλη Σαρακέμπ, στη βορειοδυτική Συρία, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Σαρακέμπ βρίσκεται στην επαρχία Ιντλίμπ και η κατάληψή της είναι σημαντική για τους τζιχαντιστές και τους συμμάχους τους αφού θα βοηθήσει να εμποδίσουν τις δυνάμεις του καθεστώτος του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ να προωθηθούν στο Χαλέπι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

