Συρία: Το Ισραήλ σκότωσε στη Δαμασκό σύμβουλο των Φρουρών της Επανάστασης

Μέλος των Φρουρών της Επανάστασης πέθανε από σοβαρά τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια ισραηλινής αεροπορικής επίθεσης στη Δαμασκό τη Δευτέρα, ανακοίνωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Πρόκειται για τον Ματζίντ Ντιβανί, σύμβουλο του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, που είχε αναλάβει θέση στη συριακή πρωτεύουσα.

Ο γαμπρός του δολοφονηθέντος ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα είναι εξάλλου ανάμεσα στους 3 νεκρούς από ανάλογο ισραηλινό πλήγμα την Τρίτη στη συνοικία Μέζα, στη συριακή πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Sky News Arabic, πρόκειται για τον Χασάν Τζάφαρ Κασίρ, αδελφό του Μοχάμεντ Τζάφαρ Κασίρ ο οποίος επίσης σκοτώθηκε χθες Τρίτη στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

Στόχος του «χειρουργικού» πλήγματος ήταν πολυκατοικία στην οποία σύχναζαν ηγετικά στελέχη της λιβανέζικης Χεζμπολάχ και των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, είχε μεταδώσει νωρίτερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σε αυτήν την περιοχή στεγάζονται πολλές διπλωματικές αποστολές και τα γραφεία του ΟΗΕ στη Συρία.

