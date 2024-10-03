Πόλεμος στην Ουκρανία: Μαζική ρωσική επίθεση με drones τη νύχτα σε 15 περιφέρειες

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν στη διάρκεια της νύκτας μεγάλη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον 15 ουκρανικών περιφερειών, προκαλώντας ζημιές σε εμπορικά κτίρια και πολυκατοικίες, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, αν και δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε στη διάρκεια της επίθεσης 78 από 105 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ άλλα 23 προσβλήθηκαν από ηλεκτρονικά αντίμετρα.

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Telegram ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης και υποσταθμούς στις περιφέρειες του Κιέβου, της Οδησσού και του Ιβανο-Φρανκίφσκ.

Επίθεση 5 ωρών στο Κίεβο

Οι αρχές στο Κίεβο ανακοίνωσαν ότι η Πολεμική Αεροπορία κατέρριψε γύρω στα 15 μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την πόλη και τα περίχωρά της στη διάρκεια αεροπορικού συναγερμού που διήρκεσε περισσότερο από πέντε ώρες.

Ο Σέρχιι Πόπκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, δήλωσε μέσω του Telegram ότι συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους έπεσαν στην περιφέρεια Ντεσνιάνσκιι, όμως πρόσθεσε ότι δεν προκάλεσαν πυρκαγιές.

H νυκτερινή επίθεση προκάλεσε πυρκαγιές σε τρεις άλλες συνοικίες της περιφέρειας του Κιέβου, οι οποίες στη συνέχεια κατασβέσθηκαν, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές αρχές.

Επιθέσεις σε Πολτάβα, Οδησσό, Κίροβοχραντ και Τσερκάσι

Επίθεση στη νότια περιφέρεια της Οδησσού προκάλεσε ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ. Συνεργεία αποκατέστησαν την ηλεκτροδότηση περισσότερων από 3.000 νοικοκυριών, αν και άλλα 2.000 παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό σε μία από τις συνοικίες, δήλωσε.

Δεκάδες ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχοθέτησαν επίσης την κεντρική ουκρανική περιφέρεια της Πολτάβα, προκαλώντας ζημιές σε έξι εμπορικά κτίρια και σπάζοντας παράθυρα σε πολυκατοικία και ένα νηπιαγωγείο, ανέφερε μέσω του Telegram ο κυβερνήτης Φίλιπ Πρόνιν.

Μια άλλη επίθεση στην κεντρική περιφέρεια του Κίροβοχραντ, προκάλεσε επίσης θραύση υαλοπινάκων σε διαμέρισμα και σε γειτονικούς χώρους στάθμευσης, δήλωσε ο κυβερνήτης Αντρίι Ραϊκόβιτς.

Η Πολεμική Αεροπορία κατέρριψε 16 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιφέρεια του Τσερκάσι και συντρίμμια προκάλεσαν δασική πυρκαγιά που στη συνέχεια κατασβέσθηκε, ανακοίνωσαν τοπικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

