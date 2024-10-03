Κομισιόν: Στέλνει επιπλέον 30 εκατ. ευρώ στον Λίβανο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε περαιτέρω ανθρωπιστική βοήθεια 30 εκατομμυρίων ευρώ για να βοηθήσει όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στον Λίβανο.

Αυτό προστίθεται στα 10 εκατομμύρια ευρώ που είχαν ήδη ανακοινωθεί στις 29 Σεπτεμβρίου και ανεβάζουν τη συνολική ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ στη χώρα σε πάνω από 104 εκατομμύρια ευρώ φέτος.

«Με ανησυχεί εξαιρετικά η συνεχής κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Όλες οι πλευρές πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να προστατεύσουν τις ζωές αθώων πολιτών. Σήμερα, εντείνουμε την ανθρωπιστική μας βοήθεια προς τον λαό του Λιβάνου. Η νέα μας χρηματοδότηση θα διασφαλίσει ότι οι πολίτες θα λάβουν την πολύ αναγκαία βοήθεια κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ δύσκολης περιόδου. Συνεχίζουμε να ζητάμε κατάπαυση του πυρός πέρα από τα σύνορα με τον Λίβανο και στη Γάζα, καθώς και για την απελευθέρωση όλων των ομήρων» επισήμανε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Αυτό το νέο πακέτο βοήθειας έκτακτης ανάγκης θα παρέχει επείγουσα επισιτιστική βοήθεια, στέγη και υγειονομική περίθαλψη μεταξύ άλλων βασικής υποστήριξης.

Η Επιτροπή διευκολύνει επίσης την παράδοση βοήθειας στη Βηρυτό μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.