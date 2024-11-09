Τέσσερις φιλοϊρανοί Σύροι μαχητές σκοτώθηκαν πριν από τα χαράματα σήμερα σε ισραηλινά πλήγματα ανατολικά από του Χαλέπι στη βόρεια Συρία, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Στη Δαμασκό, το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, ότι «στρατιώτες τραυματίσθηκαν και σημειώθηκαν ζημιές από αεροπορική επίθεση του ισραηλινού εχθρού εναντίον τοποθεσιών στις περιφέρειες του Χαλεπιού (βόρεια) και του Ιντλίμπ (βορειοδυτικά) γύρω στις 00:45 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας)».

«Τέσσερις φιλοϊρανοί μαχητές συριακής υπηκοότητας σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον ενός κέντρου επιστημονικής έρευνας και αποθηκών κοντά στη Σαφίρα, ανατολικά του Χαλεπιού», διευκρίνισε το Παρατηρητήριο.

Αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία έχει την έδρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο πηγών στη Συρία, έκανε εξάλλου λόγο για ένα νεκρό σε δύο άλλες επιδρομές δυτικότερα με στόχο τη Σαρακέμπ, στην επαρχία του Ιντλίμπ.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, οι επιδρομές κοντά στη Σαρακέμπ είχαν στόχο δύο επιτελεία των συριακών δυνάμεων στα οποία έχουν πάρει θέσεις μέλη της λιβανικής Χεζμπολάχ, κοντά στη γραμμή του μετώπου με την ισλαμιστική ανταρτική οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS).

Η HTS, η οποία έχει προκύψει από τον πρώην συριακό κλάδο της Αλ-Κάιντα, ελέγχει τον τελευταίο θύλακα ένοπλης αντίστασης στο συριακό καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ, ο οποίος περιλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος της επαρχίας του Ιντλίμπ και τομείς που συνορεύουν μ' αυτό στις επαρχέις του Χαλεπιού, της Χάμα και της Λατάκειας.

