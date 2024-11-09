Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε σε νόμο συνθήκη για τη στρατηγική σύμπραξη της χώρας του με τη Βόρεια Κορέα, η οποία περιλαμβάνει πρόβλεψη αμοιβαίας άμυνας, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύθηκε σήμερα.
Η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε από τον Πούτιν και τον βορειοκορεατική ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν τον Ιούνιο έπειτα από μια σύνοδο κορυφής στην Πιονγκγιάνγκ, καλεί τις δύο χώρες να σπεύσουν σε βοήθεια η μία της άλλης σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης.
Η άνω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου επικύρωσε τη συνθήκη αυτή την εβδομάδα, ενώ η κάτω βουλή την είχε υιοθετήσει τον περασμένο μήνα. Ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα γι' αυτή την επικύρωση, το οποίο εμφανίσθηκε σήμερα σε κυβερνητικό ιστότοπο για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες.
Η συνθήκη επιβεβαιώνει τις στενότερες σχέσεις ανάμεσα στη Μόσχα και την Πιονγκγιάνγκ αφότου η Ρωσία εξαπέλυσε το Φεβρουάριο 2022 την εισβολή της στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με αναφορές από τη Νότια Κορέα και δυτικές χώρες, η Βόρεια Κορέα έχει προμηθεύσει όπλα στη Ρωσία. Ουκρανοί εμπειρογνώμονες λένε ότι έχουν βρει ίχνη των όπλων αυτών σε στόχους ρωσικών επιθέσεων.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι η Βόρεια Κορέα έχει στείλει 11.000 στρατιώτες στη Ρωσία και μερικοί απ' αυτούς σκοτώθηκαν σε μάχες με τις δυνάμεις του Κιέβου στη νότια ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ.
Η Ρωσία δεν έχει επιβεβαιώσει την παρουσία των βορειοκορεατικών στρατευμάτων.
