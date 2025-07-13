Συγκρούσεις μεταξύ φυλών Βεδουίνων και τοπικών μαχητών στην πόλη Σουέιντα που κατοικείται κυρίως από Δρούζους, στη νότια Συρία, έχουν προκαλέσει τον θάνατο 18 ανθρώπων, ανακοίνωσε σήμερα σε νεότερο απολογισμό του το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι αρχές έστειλαν ενισχύσεις σε μια προσπάθεια να κατευνάσουν την κατάσταση. Πρόκειται για τις πρώτες πολύνεκρες συγκρούσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων μετά τη βία που είχε ξεσπάσει τον Απρίλιο και τον Μάιο και είχε φέρει αντιμέτωπες τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας με Δρούζους μαχητές, με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν, εκ των οποίων 14 Δρούζοι, ανάμεσά τους ένα παιδί, και τέσσερις Βεδουίνοι. Η μη κυβερνητική οργάνωση, που έχει την έδρα της στη Βρετανία, είχε κάνει λόγο νωρίτερα για 40 τραυματίες.

Επικαλούμενος ιατρικές πηγές, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Sweida 24 ανέφερε "ένοπλες συγκρούσεις και ανταλλαγές πυρών στη συνοικία Μάκους, στην ανατολική πλευρά της πόλης".

Ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει τη Δαμασκό με τη Σουέιντα έκλεισε εξαιτίας της βίας, πρόσθεσε αυτό το μέσο ενημέρωσης, το οποίο προηγουμένως είχε αναφέρει έναν προσωρινό απολογισμό με έξι νεκρούς.

Σύρος κυβερνητικός αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι αρχές έστειλαν δυνάμεις στην περιοχή για να εκτονωθεί η ένταση.

Ο κυβερνήτης της Σουέιντα, ο Μουσταφά αλ Μπακούρ, κάλεσε τους κατοίκους να "επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να ανταποκριθούν στις εθνικές εκκλήσεις για μεταρρύθμιση".

Με περίπου 700.000 κατοίκους, στην επαρχία Σουέιντα διαμένει η μεγαλύτερη κοινότητα Δρούζων της χώρας.

Οι εντάσεις μεταξύ ομάδων Δρούζων και Βεδουίνων είναι μακροχρόνιες και η βία ξεσπά περιστασιακά μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Μετά την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο, διατυπώθηκαν ανησυχίες για την τύχη των μειονοτήτων υπό τις νέες ισλαμιστικές αρχές.

Οι συγκρούσεις τον Απρίλιο και τον Μάιο μεταξύ των νέων δυνάμεων ασφαλείας και των Δρούζων μαχητών άφησαν πίσω τους δεκάδες νεκρούς, προτού οι τοπικοί και θρησκευτικοί ηγέτες καταλήξουν σε συμφωνίες με στόχο την αποκλιμάκωση και την καλύτερη ενσωμάτωση των Δρούζων μαχητών στις νέες δομές εξουσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

