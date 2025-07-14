Η Γαλλία γιόρτασε σήμερα την Ημέρα της Βαστίλης με την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, μπροστά στον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Γάλλους αξιωματούχους και ξένους προσκεκλημένους.

Η Εθνική γιορτή της Γαλλίας - που ονομάζεται επίσης και Ημέρα της Βαστίλης - γιορτάζεται στις 14 Ιουλίου και η παρέλαση στο Παρίσι θεωρείται η παλαιότερη και μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση στην Ευρώπη.

Θεσπίστηκε ως ετήσια εθνική εορτή τον Ιούλιο του 1880, για να τιμήσει την άλωση της Βαστίλης στις 14 Ιουλίου 1789, σημείο καμπής της Γαλλικής Επανάστασης και σύμβολο του τέλους της απόλυτης μοναρχίας, καθώς και τη γιορτή της Ομοσπονδίας στις 14 Ιουλίου 1790, σύμβολο της ένωσης του έθνους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.