Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Συρία - Η ταχύτατη επέλαση των τζιχαντιστών

Η (νέα) έκρηξη των συγκρούσεων στη Συρία ξυπνά φόβους για ένα ακόμη βίαιο και αποσταθεροποιητικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή, όπου η προοπτική ενός μεγάλου περιφερειακού πολέμου εξακολουθεί να κρέμεται από μια κλωστή, εξαιτίας του εν εξελίξει πολέμου στη Γάζα ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς. Επιπλέον κίνδυνος; Ρωσία και Τουρκία, δύο δυνάμεις με τελείως διαφορετικά συμφέροντα στη Συρία, να βρεθούν αντιμέτωπες.

Την περασμένη Τετάρτη η τζιχαντιστική ομάδα Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (Hayat Tahrir al-Sham, HTS), καθώς και συμμαχικές φατρίες υποστηριζόμενες από την Τουρκία, εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική επίθεση σε περιοχές που ελέγχονται από το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ στη βόρεια Συρία.



Η χρονική στιγμή είναι τουλάχιστον ατυχής, αλλά όχι τυχαία. Όχι, μόνο επειδή η έφοδος τζιχαντιστών και ανταρτών συνέπεσε με την πρώτη ημέρα εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και την αποδυναμωμένη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, αλλά επειδή οι σύμμαχοι του Άσαντ, Ρωσία, Ιράν και Χεζμπολάχ, είναι «απασχολημένοι» με τις δικές τους συγκρούσεις με την Ουκρανία και το Ισραήλ, αντίστοιχα. Παράλληλα, το γεγονός ότι, τους τελευταίους μήνες, το Ισραήλ χτυπά κατά ιρανικών στόχων στη Συρία έχει επίσης συμβάλει στην απόφαση τζιχαντιστών και ανταρτών στην Ιντλίμπ να εξαπολύσουν επίθεση.



Αυτή τη στιγμή, το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Συρίας, η πόλη του Χαλεπίου, βρίσκεται, για πρώτη φορά από το 2016, υπό τον έλεγχο τζιχαντιστών και ανταρτών. Όπως επίσης και η πόλη Ταλ Ριφάτ, που βρίσκεται βορειότερα, αλλά και η πόλη της Ιντλίμπ, προπύργιο των τζιχαντιστών, που απέχει λίγα χιλιόμετρα νότια από το Χαλέπι. Οι αντάρτες δε, υποστηρίζουν ότι «έπεσε» και η Χάμα, η επόμενη μεγάλη πόλη στην πορεία των τζιχαντιστών της HTS προς τη Δαμασκό - πληροφορία η οποία, μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή.

Η αναζωπύρωση της σύγκρουσης στη Συρία προκαλεί παγκόσμιο συναγερμό. Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία, Γκίαρ Πέντερσεν τόνισε ότι οι εξελίξεις αποτελούν απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια και κάλεσε τα εμπόλεμα μέρη του συριακού πολέμου, καθώς και τα εμπλεκόμενα κράτη, να εμπλακούν σε διαπραγματεύσεις.



Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες που διατηρούν 900 στρατιώτες στη βορειοανατολική Συρία τονίζουν ότι παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις, με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο CNN, να προσθέτει ότι «δεν λυπούμαστε για το γεγονός ότι η κυβέρνηση Άσαντ, την οποία υποστηρίζουν Ρωσία, Ιράν και Χεζμπολάχ, είναι αντιμέτωπη με πίεση».



Στη δεκαετία που προηγήθηκε, η Συρία βυθίστηκε σε εμφύλιο πόλεμο, κατά τη διάρκεια του οποίου, όπως γράφει το βρετανικό δίκτυο BBC, ο Μπασάρ αλ Άσαντ αποδείχθηκε… προετοιμασμένος να διαλύσει τη χώρα, προκειμένου να σώσει το καθεστώς που κληρονόμησε από τον πατέρα του. Στο πλευρό του είχε τη Ρωσία, το Ιράν και την υποστηριζόμενη από την Τεχεράνη σιιτική οργάνωση της Χεζμπολάχ. Τώρα ο εφιάλτης ξυπνά ξανά.

Η ρωσική αεροπορία χτυπά από αέρος στις επαρχίες Χαλέπι και Ιντλίμπ, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου της Συρίας, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκτσί, κατά την επίσκεψή του στη Δαμασκό, την Κυριακή, διαβεβαίωσε τον Μπασάρ αλ Άσαντ, ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να υποστηρίξει τη συριακή κυβέρνηση στην αντεπίθεσή της. Την ίδια στιγμή, ηγέτες του αραβικού κόσμου, όπως ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Συρίας για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ βρίσκεται ήδη στην Τουρκία, η οποία παραμένει ισχυρή στη βόρεια Συρία ελέγχοντας τα σύνορα και τροφοδοτώντας στρατιωτικά φατρίες της περιοχής. Τους τελευταίους μήνες ο Τούρκος πρόεδρος επεδίωκε επαναπροσέγγιση με τον Σύρο ομόλογό του. Ο Άσαντ όμως κρατά κλειστή την πόρτα καλώντας τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις να αποχωρήσουν από το συριακό έδαφος.



Ο Αραγκτσί θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν. Έχει ήδη συνομιλήσει τηλεφωνικά και με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, και, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, συμφώνησαν στην ανάγκη εντατικοποίησης των κοινών προσπαθειών με στόχο τη σταθεροποίηση της κατάστασης.

