Η αστυνομία στην Αυστραλία, πραγματοποίησε έναν από τους «πιο παράξενους ελέγχους ευημερίας», αφού ένα θανατηφόρο φίδι τίγρης ανέβηκε στο πόδι μιας οδηγού, η οποία ταξίδευε με ταχύτητα 80 χιλιομέτρων την ώρα σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο στη Βικτώρια.

Η αστυνομία δήλωσε ότι κλήθηκε στον αυτοκινητόδρομο Monash Freeway κοντά στην έξοδο Toorak Rd στα ανατολικά προάστια της Μελβούρνης το πρωί του Σαββάτου, μετά από αναφορές για μια ξυπόλητη γυναίκα που προσπαθούσε να σταματήσει τη διερχόμενη κυκλοφορία, όπως αναφέρει ο Guardian.

Η γυναίκα είπε στην αστυνομία ότι οδηγούσε στον αυτοκινητόδρομο όταν ένιωσε κάτι στο πόδι της και κοιτώντας κάτω βρήκε ένα φίδι να «σκαρφαλώνει στο πόδι της».

Αργότερα ταυτοποιήθηκε ως φίδι τίγρης, ένα από τα πιο δηλητηριώδη φίδια στον κόσμο, το οποίο είχε κουλουριαστεί κάτω από το τιμόνι του αυτοκινήτου.

Η αστυνομία δήλωσε ότι «αξιοσημείωτα» η γυναίκα κατάφερε να απωθήσει το φίδι και να διασχίσει την κίνηση πριν σταματήσει στην άκρη της λωρίδας κυκλοφορίας και βγει έξω από το αυτοκίνητό της για να σωθεί.

Κλήθηκαν τραυματιοφορείς για να βεβαιωθούν ότι η γυναίκα -που σύμφωνα με την αστυνομία βρισκόταν σε κατάσταση σοκ- δεν είχε δαγκωθεί.

Εκπρόσωπος του Ambulance Victoria δήλωσε ότι δεν μπόρεσαν να βρουν σημάδια τρυπήματος ή άλλα σημάδια ότι η γυναίκα, ηλικίας 40 ετών, είχε δαγκωθεί.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Alfred σε σταθερή κατάσταση για περαιτέρω παρακολούθηση περίπου στις 11.30 π.μ.

Η αστυνομία ανέφερε ότι κάλεσε τον Tim Nanninga, ειδικό στο πιάσιμο φιδιών από το Melbourne Snake Control, για να παγιδεύσει το φίδι με ασφάλεια και να το βγάλει από το αυτοκίνητο.

«Οι διερχόμενοι οδηγοί έμειναν άναυδοι καθώς το τεράστιο φίδι απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το όχημα», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ο Nanninga δήλωσε ότι δεν γνωρίζει πώς η γυναίκα κατάφερε να σταματήσει με ασφάλεια.

«Λυπάμαι για την κυρία που οδηγούσε - θα ήταν απολύτως τρομακτικό», είπε.

Είπε ότι δέχεται έξι έως 12 τηλεφωνήματα το χρόνο για την απομάκρυνση φιδιών από αυτοκίνητα, αλλά αυτή ήταν η πρώτη φορά που κλήθηκε σε αυτοκινητόδρομο.

Ο Nanninga δήλωσε ότι η γυναίκα είχε ταξιδέψει από τη νοτιοδυτική Βικτώρια, όπου πιστεύεται ότι το φίδι μπήκε στο αυτοκίνητό της και στη συνέχεια κάτω από το ταμπλό.

Είπε ότι το φίδι μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο ερπετών και ελέγχθηκε για παράσιτα. Ύστερα, αφού διαπιστώθηκε ότι είναι όλα καλα, απελευθερώθηκε σε μια τοπική λεκάνη απορροής, η οποία, όπως είπε, ήταν ένα «ασφαλές μέρος ακριβώς μακριά από ανθρώπους και κατοικίδια ζώα».

Τα φίδια τίγρης απαντώνται σε μεγάλο μέρος της Βικτώριας, μεταξύ άλλων και σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος της Βικτώριας τα έχει χαρακτηρίσει ως ένα από τα πιο δηλητηριώδη φίδια στον κόσμο και λέει ότι όλα τα φίδια τίγρης πρέπει να θεωρούνται «εξαιρετικά επικίνδυνα» για τον άνθρωπο.

