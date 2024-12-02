Εκλογές στη Ρουμανία: Δεύτερη η ακροδεξιά, αλλά με ισχυρή άνοδο

Η αιφνιδιαστική επιτυχία του ακροδεξιού υποψηφίου Καλίν Γκεοργκέσκου στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Ρουμανία, προκάλεσε φόβους και ανησυχία στη δυτική Ευρώπη, όσον αφορά κυρίως τη στρατηγική τοποθέτηση της Ρουμανίας στα περιφερειακά ζητήματα της ΕΕ.

Εχθές ωστόσο, στις βουλευτικές εκλογές που έγιναν στη χώρα, νικητής αναδείχθηκε το κυβερνών αριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (PSD), με δεύτερη – αλλά ενισχυμένη σημαντικά – την ακροδεξία.

Οι Ρουμάνοι ουσιαστικά ψήφισαν στις βουλευτικές εκλογές χωρίς να γνωρίζουν αν ισχύουν τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών και χωρίς να δεν γνωρίζουν αν ο δεύτερο γύρος – που είναι προγραμματισμένος για τις 8 Δεκεμβρίου μεταξύ του Γκεοργκέσκου και της κεντρώας Έλενα Λασκόνι—θα διεξαχθεί κανονικά ή θα αναβληθεί.

Νίκη του PSD - Πολύ ενισχημένη η AUR

Με καταμετρημένο το 99,45% των ψήφων, το PSD προηγείται συγκεντρώνοντας 22,6% ενώ η σκληροπυρηνική δεξιά Συμμαχία για την Ενότητα των Ρουμάνων (AUR, κεντρική φωτογραφία) έρχεται δεύτερη με 18,2% των ψήφων.

Οι φιλοευρωπαίοι σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι κυβερνούσαν μέχρι τώρα μαζί με τους φιλελεύθερους, έρχονται συνεπώς πρώτοι στις ρουμανικές εκλογές, ωστόσο η άκρα δεξιά επιβεβαιώνει την ισχυρή άνοδό της βυθίζοντας στην αβεβαιότητα το κράτος αυτό που συνορεύει με την Ουκρανία και είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Το σύνολο των δυνάμεων της άκρας δεξιάς βρίσκεται πάνω από το 31%, δηλαδή έχει ποσοστό τριπλάσιο απ' ό,τι στις προηγούμενες εκλογές του 2020.

Μολονότι ο σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός Μαρσέλ Τσολάκου, ο οποίος αποκλείστηκε στις 24 Νοεμβρίου από την κούρσα για την προεδρία, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρώτη θέση του κόμματός του, επισήμανε την άνοδο των εθνικιστών.

«Οι Ρουμάνοι έστειλαν ένα σημαντικό μήνυμα στην πολιτική τάξη», αντέδρασε: να συνεχίσουμε στην ευρωπαϊκή οδό, «αλλά επίσης να προστατεύσουμε την ταυτότητά μας και τις εθνικές αξίες μας».

Νίκησε η κρατική κυριαρχία - Είναι η αρχή μίας νέας εποχή

«Σήμερα ο ρουμανικός λαός ψήφισε υπέρ των δυνάμεων της κρατικής κυριαρχίας», δήλωσε ο αρχηγός του κόμματος AUR (Συμμαχία για την Ενότητα των Ρουμάνων) Τζορτζ Σίμιον. Ο σχηματισμός του έλαβε το 18,2% των ψήφων.

«Είναι η αρχή μιας νέας εποχής στην οποία οι Ρουμάνοι ανακτούν το δικαίωμα να αποφασίζουν για το πεπρωμένο τους», πρόσθεσε, ενώ η συμμετοχή έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο των δύο τελευταίων δεκαετιών σε βουλευτικές εκλογές, με 52%.

Στο ίδιο στρατόπεδο, ο σχηματισμός SOS Romania, με επικεφαλής τη θυελλώδη υποψήφια που υποστηρίζει το Κρεμλίνο Ντιάνα Σοσοάκα, και το νέο Κόμμα της Νεολαίας (POT) κάνουν την είσοδό τους στο κοινοβούλιο με 7,2% και 6,3% των ψήφων αντιστοίχως.

Τέτοια άνοδος της ακροδεξιάς δεν έχει παρατηρηθεί στη Ρουμανία μετά την πτώση του κομμουνισμού το 1989, αλλά η οργή των 19 εκατομμυρίων κατοίκων της χώρας αυξάνει μπροστά στις οικονομικές δυσκολίες και τον πόλεμο που μαίνεται στην άλλη πλευρά των συνόρων.

Πηγή: skai.gr

