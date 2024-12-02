Ο πρίγκιπας Ζακ και η πριγκίπισσα Γκαμπριέλα συνοδευόμενοι από τον πρίγκιπα Αλβέρτο Β' και τη πριγκίπισσα Σαρλίν άναψαν τα φώτα του εντυπωσιακού δέντρου ύψους 18 μέτρων που κοσμεί την Πλατεία του Καζίνο στο Μόντε Κάρλο μαζί με πέντε γιγάντιες μπάλες, εμπνευσμένες από τις «μαγικές στιγμές των Χριστουγέννων».

Η εκδήλωση σηματοδοτούσε την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου για το Μονακό, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια γιορτινή ατμόσφαιρα που συνδύαζε μοναδικά την παράδοση του χθες με το σήμερα δημιουργώντας μια μαγευτική εμπειρία γεμάτη γιορτινές στιγμές και λαμπερούς στολισμούς.

Στην τελετή φωταγώγησης συμμετείχαν επίσης η Camille Gottlieb και η Mélanie-Antoinette de Massy. Η πριγκίπισσα Σαρλίν έδειχνε κομψή φορώντας ένα γκρι μάλλινο παλτό Emilia Wickstead, συνδυασμένο με διαμαντένια σκουλαρίκια, μαύρα δερμάτινα γάντια και ψηλές μπότες.

Μιλώντας στον τοπικό τύπο, μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της για την Χριστουγεννιάτικη περίοδο.

«Τα Χριστούγεννα στο Μόντε Κάρλο είναι μαγικά. Πρόκειται μια υπέροχη παράδοση που φέρνει την κοινότητα κοντά και μου αρέσει να συμμετέχω σε αυτήν», είπε σύμφωνα με το «Τhe South African».

Όλα τα εμβληματικά κτίρια στο πριγκιπάτο μαζί με την μοναδική αγορά του που συνδυάζει πολυτέλεια και κομψότητα, έχουν φορέσει τα καλά τους. Στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό οι επισκέπτες θα μπορούν να εξερευνήσουν έναν κόσμο με γλυκές απολαύσεις που περιλαμβάνει 23 πάγκους με λαχταριστά εδέσματα και 24 μαγευτικά σπιτάκια ενώ θα μπορούν να πάρουν μέρος στο Μεγάλο Τροχό, ή στο καινούργιο χριστουγεννιάτικο μονοπάτι. Η ατμόσφαιρα στο Port Hercule θα είναι γεμάτη με θετική ενέργεια, με τους δρόμους γεμάτους ξυλοπόδαρους, χορευτές και καλλιτέχνες ενώ θα υπάρξουν, δημιουργικά εργαστήρια για τα παιδιά, καρουζέλ, θεατρικές παραστάσεις και μαγευτικές μουσικές βραδιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

