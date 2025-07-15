Συρία: Οι κυβερνητικές δυνάμεις θα εισέλθουν στη Σουέιντα

Οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις θα εισέλθουν στη Σουέιντα, πόλη στη νότια Συρία, η πλειονότητα των κατοίκων της οποίας είναι Δρούζοι, και την οποία έλεγχαν μέχρι τώρα μαχητές αυτής της μειονότητας, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο κήρυξε απαγόρευση της κυκλοφορίας στην πόλη.

Οι Δρούζοι πνευματικοί ηγέτες εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία δηλώνουν ότι εγκρίνουν την είσοδο των κυβερνητικών δυνάμεων και κάλεσαν τις παρατάξεις των Δρούζων να τους παραδώσουν τα όπλα τους.

Η απόφαση της κεντρικής εξουσίας για την είσοδο κυβερνητικών δυνάμεων στη Σουέιντα ελήφθη έπειτα από δύο ημέρες συγκρούσεων, που έφεραν αρχικά αντιμέτωπους Δρούζους μαχητές με φυλές βεδουίνων στην περιοχή και είχαν ως αποτέλεσμα περίπου 100 νεκρούς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

