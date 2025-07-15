Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πως είναι απογοητευμένος με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, τονίζοντας όμως σε νεότερες δηλώσεις του, πως δεν έχει τελειώσει ακόμα μαζί του.

«Δεν εμπιστεύομαι σχεδόν κανέναν», ανέφερε σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο BBC όταν ρωτήθηκε για τον εάν εμπιστεύεται τον Ρώσο πρόεδρο, ενώ τόνισε πως είχε πιστέψει τέσσερις φορές πως ήταν κοντά σε μια συμφωνία με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου.

Donald Trump: My exclusive wide ranging interview with the President across all BBC platforms in which he criticises Vladimir Putin and says he trusts "almost nobody" pic.twitter.com/C2oGRsiVcU — Gary O'Donoghue (@BBCBlindGazza) July 15, 2025

Ερωτώμενος για το πώς μπορεί να σταματήσει την αιματοχυσία του Πούτιν σχολίασε «δουλεύουμε πάνω σε αυτό», ενώ σημείωσε για τον Ρώσο πρόεδρο πως «είχαμε μια καλή συνομιλία, πίστευα πως ήμασταν κοντά σε συμφωνία και μετά γκρέμιζε ένα κτίριο στο Κίεβο».

«Eίμαι απογοητευμένος από αυτόν, αλλά δεν τελείωσα μαζί του. Αλλά είμαι απογοητευμένος από αυτόν», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στο ΝΑΤΟ, το οποίο είχε επικρίνει έντονα το προηγούμενο διάστημα, λέγοντας πως είναι «ξεπερασμένο». Όταν ρωτήθηκε από το BBC για το εάν εξακολουθεί να έχει την ίδια γνώμη σήμερα για τη Συμμαχία, απάντησε: «Όχι. Νομίζω ότι το ΝΑΤΟ γίνεται τώρα το αντίθετο από αυτό, επειδή η Συμμαχία πληρώνει πλέον τους λογαριασμούς της», τόνισε σημειώνοντας πως εξακολουθεί να πιστεύει στη συλλογική άμυνα.

Ερωτώμενος για την επικείμενη δεύτερη κρατική του επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο είπε πως ανυπομονεί και στόχος του είναι «να περάσω καλά και να αποδώσω τα σέβη μου στον βασιλιά Κάρολο, γιατί είναι ένας αληθινός τζέντλεμαν», ενώ σημείωσε πως είναι ένα «υπέροχο μέρος. Ξέρετε, έχω περιουσία εκεί».

Επίσης, αναφέρθηκε και στην απόπειρα δολοφονίας του, καθώς συμπληρώθηκε ένα έτος στις 13 Ιουλίου λέγοντας: «Δεν μου αρέσει να σκέφτομαι αν με άλλαξε» και πρόσθεσε ότι «θα μπορούσε να αλλάξει τη ζωή μου».

