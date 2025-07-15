Μεντβέντεφ κατά Τραμπ: «Πότε ευχαριστημένος από τον Πούτιν – πότε απογοητευμένος»

Tις εναλλαγές πολιτικής στάσης και διάθεσης του Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Ρωσίας, και του Βλαντίμιρ Πούτιν προσωπικά, σαρκάζει στο κανάλι του στο Telegram ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

«Ο κορυφαίος Αμερικανός ανέβηκε ξανά το αγαπημένο του πολιτικό τρενάκι του λούνα παρκ», σημειώνει.

«Είμαι ευχαριστημένος με τη συζήτησή μου με τον Πούτιν.» / «Είμαι πολύ απογοητευμένος από τη συζήτηση με τον Πούτιν.» / «Δεν προμηθεύουμε νέα όπλα στην Ουκρανία.» / «Θα στείλουμε περισσότερα όπλα στην Ουκρανία» για άμυνα, δηλώνει χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, και πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ρωσίας, διαμηνύοντας ότι η Μόσχα τον αγνοεί και συνεχίζει κανονικά τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Εξάλλου, σύμφωνα με το Reuters, ο Μεντβέντεφ δήλωσε ότι «ο Τραμπ εξέδωσε ένα θεατρικό τελεσίγραφο, η Ρωσία δεν νοιάστηκε».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μεντβέντεφ

Πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό;

Ακριβώς όπως πριν. Όπως κάνουν οι πολεμιστές μας. Όπως κάνει ο Αρχιστράτηγός μας (σ.σ Πούτιν).

Να συνεχίσουμε κανονικά.

Να προχωρήσουμε για να επιτύχουμε τους στόχους της Ειδικής Στρατιωτικής Επιχείρησης.

Να ανακτήσουμε τη γη μας.

Να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη Νίκη μας.

