Συρία: Ο ποιητής Άδωνις καλεί τους συμπατριώτες του «να αλλάξουν την κοινωνία»

Ο 94χρονος σύρος ποιητής Άδωνις – όπως είναι το λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Αλί Άχμεντ Σαΐντ, ο οποίος ζει στη Γαλλία εδώ και σχεδόν μισό αιώνα – απηύθυνε σήμερα κάλεσμα στους συμπατριώτες του «να αλλάξουν την κοινωνία» μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ.

«Καταρχάς διατηρώ επιφυλάξεις: Έφυγα από τη Συρία το 1956. Κατά συνέπεια, δεν γνωρίζω τη Συρία εκ βαθέων», είπε ο Άδωνις σε συνέντευξη Τύπου στο Παρίσι όπου τιμήθηκε με λογοτεχνικό βραβείο. «Ανέκαθεν ήμουν εναντίον αυτού του καθεστώτος» τόνισε, αναφερόμενος στον έκπτωτο πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος ανατράπηκε από συμμαχία ανταρτών ύστερα από 24 χρόνια στην εξουσία και έναν εμφύλιο που αιματοκύλισε τη χώρα.

«Αλλά αυτοί που τον αντικατέστησαν, τι θα κάνουν; Το ζήτημα δεν είναι η αλλαγή του καθεστώτος. Είναι η αλλαγή της κοινωνίας», δήλωσε ο Άδωνις, ο οποίος θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους άραβες ποιητές της σύγχρονης εποχής. «Δηλαδή, να απελευθερωθούν οι γυναίκες. Να θεμελιωθεί μια κοινωνία βασισμένη σε δικαιώματα και ελευθερίες, στη διαφάνεια και στην εσωτερική ανεξαρτησία», εξήγησε.

«Οι Άραβες – όχι μόνο αυτοί, αλλά μιλάω για τους Άραβες – δεν αλλάζουν την κοινωνία. Αλλάζουν το καθεστώς, την εξουσία. Εάν δεν αλλάξουμε την κοινωνία, δεν κάνουμε τίποτα. Το να αλλάξεις ένα καθεστώς με ένα άλλο, είναι μια επιφανειακή προσέγγιση», υπογράμμισε.

Για το έργο του στην αραβική και στη γαλλική γλώσσα, ο 94χρονος Σύρος τιμήθηκε σήμερα με το διεθνές βραβείο Ζουάν Μαργαρίτ, το οποίο απονέμεται από το Ινστιτούτο Θερβάντες και φέρει το όνομα του διάσημου καταλανού ποιητή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

