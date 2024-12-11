Τουλάχιστον 15 στρατιωτικά αεροσκάφη στη βάση Marj Ruhayyil της Συρίας στοχοποιήθηκαν σε σειρά αεροπορικών επιθέσεων, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων του CNN που ελήφθησαν από την Planet Labs. Οι επιθέσεις φαίνεται, επίσης, να στόχευσαν τις υποδομές της βάσης, σύμφωνα με το CNN.

Η εγκατάσταση, που βρίσκεται 30 χιλιόμετρα νότια της Δαμασκού, φιλοξενούσε μια μονάδα ελικοπτέρων Mi-25 “Hind”, όπως φαίνεται στις δορυφορικές εικόνες που συγκέντρωσε η Planet Labs στις 3 Δεκεμβρίου και σε εικόνες της Maxar από νωρίτερα φέτος.

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες ημέρες, ο ισραηλινός στρατός έχει αναλάβει μια συντονισμένη προσπάθεια για την καταστροφή στρατιωτικών στόχων της Συρίας, πραγματοποιώντας επιθέσεις σε αεροπορικές βάσεις, λιμάνια και αποθήκες όπλων σε όλη τη χώρα. Οι ισραηλινές επιθέσεις είχαν σκοπό να εξαλείψουν στρατηγικά στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία του καθεστώτος Άσαντ, με την πρόθεση να αποτραπεί η πτώση αυτών στα χέρια αντιπάλων. Σύμφωνα με δήλωση του στρατού, μέχρι την Τρίτη είχαν πραγματοποιηθεί περίπου 480 επιθέσεις συνολικά.

