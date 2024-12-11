Washington Post: Η Ουκρανία βοήθησε αντάρτες Συρίας με drones

Οι Σύροι αντάρτες παρέλαβαν περίπου 150 μη επανδρωμένα αεροσκάφη καθώς και άλλη υποστήριξη από Ουκρανούς πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών τον περασμένο μήνα, λίγες εβδομάδες πριν από την προέλασή τους που οδήγησε στην ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, την Κυριακή, γράφει η εφημερίδα Washington Post.

Επικαλούμενη μη κατονομαζόμενες πηγές που έχουν γνώση της στρατιωτικής δραστηριότητας της Ουκρανίας, η εφημερίδα ανέφερε ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών έστειλαν περίπου 20 χειριστές δρόνων και περίπου 150 μη επανδρωμένα αεροσκάφη πριν από 4-5 εβδομάδες, για να βοηθήσουν την οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS).

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας είχε καταγγείλει, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, ότι οι Σύροι αντάρτες παρέλαβαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την Ουκρανία και εκπαιδεύτηκαν στον χειρισμό τους.

Το Κίεβο απέρριψε «κατηγορηματικά» αυτόν τον ισχυρισμό.

Η HTS, πρώην παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Συρία, σχημάτισε μεταβατική κυβέρνηση μετά την ανατροπή του Άσαντ.

Ο ρωσικός στρατός βοήθησε τις δυνάμεις του Άσαντ, εξαπολύοντας αεροπορικές επιθέσεις εναντίον των ανταρτών.

Ρώσοι μπλόγκερ προειδοποιούσαν εξάλλου ότι η ανατροπή του Άσαντ θα έθετε σε κίνδυνο όχι μόνο τις ρωσικές στρατιωτικές βάσεις στη Συρία αλλά και την ίδια την παρουσία της Ρωσίας στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

