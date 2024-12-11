Την απόφασή του παραιτηθεί από τη θέση του πριν αναλάβει τα ηνία ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο διευθυντής του FBI Κρις Ρέι.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα προτείνει τον Κας Πατέλ, προκειμένου να αναλάβει το νευραλγικό πόστο της διεύθυνσης του FBI..

«Μετά από εβδομάδες προσεκτικής σκέψης, αποφάσισα ότι το σωστό για το Γραφείο είναι να υπηρετήσω μέχρι το τέλος της τρέχουσας κυβέρνησης τον Ιανουάριο και μετά να παραιτηθώ», είπε ο Ρέι στους υπαλλήλους του FBI σήμερα, ανέφερε η υπηρεσία σε δήλωση.

Η «κόντρα» Τραμπ-Ρέι

Ο Τραμπ είχε διορίσει τον Ρέι, που είναι Ρεπουμπλικάνος, το 2017, αφού απέλυσε τον προκάτοχό του, τον Τζέιμς Κόμεϊ, με αφορμή τις έρευνες του FBI για τις υποτιθέμενες επαφές μελών του προεκλογικού επιτελείου του με τη Ρωσία το 2016. Στη συνέχεια ωστόσο, ο Τραμπ και οι σκληροπυρηνικοί σύμμαχοί του στράφηκαν εναντίον του Ρέι και του FBI γενικότερα, αφού οι πράκτορες διεξήγαγαν μια εγκεκριμένη από το δικαστήριο έρευνα στο θέρετρο του Τραμπ στη Φλόριντα το 2022 για να ανακτήσουν απόρρητα έγγραφα που είχε διατηρήσει μετά την αποχώρησή του από την εξουσία.

Αυτό πυροδότησε μία από τις δύο ομοσπονδιακές διώξεις που αντιμετώπισε ο Τραμπ ενώ ήταν εκτός εξουσίας, καμία από τις οποίες δεν πήγε σε δίκη. Ο Τραμπ αρνήθηκε ότι έκανε αδίκημα και χαρακτήρισε όλες τις υποθέσεις εναντίον του ως πολιτικά υποκινούμενες. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς τερμάτισαν τις προσπάθειές τους μετά την εκλογή του, επικαλούμενοι τη μακροχρόνια πολιτική του υπουργείου Δικαιοσύνης να μη διώκεται ένας εν ενεργεία πρόεδρος.

Οι Ρεπουμπλικάνοι σύμμαχοι του Τραμπ ενώθηκαν μαζί του υποστηρίζοντας ότι το FBI είχε πολιτικοποιηθεί, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Δημοκρατικός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρενέβη στις ερευνητικές του διαδικασίες.

«Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στο FBI. Το αμερικανικό κοινό το γνωρίζει. Αναμένουν να δουν σαρωτικές αλλαγές», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής των ΗΠΑ Μπιλ Χάγκερτι στις αρχές Δεκεμβρίου μετά την υποψηφιότητα του Τραμπ για τον Πατέλ.

Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του, ο Ρέι είπε ότι ακολουθούσε το νόμο και προσπαθούσε να εκτελεί αμερόληπτα τα καθήκοντα του FBI. Κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης του 2023 ενώπιον επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων, απέρριψε την ιδέα ότι επεδίωκε μια δημοκρατική κομματική ατζέντα, σημειώνοντας ότι ήταν ισόβιος Ρεπουμπλικανός.

«Η ιδέα ότι είμαι προκατειλημμένος ενάντια στους συντηρητικούς μου φαίνεται κάπως τρελή, δεδομένου του προσωπικού μου ιστορικού», είπε ο Ρέι.

Οι διευθυντές του FBI διορίζονται για 10ετή θητεία, ένα μέτρο που αποσκοπεί στην αποφυγή της εμφάνισης κομματικοποίησης μετά από πολιτική ανατροπή στον Λευκό Οίκο κάθε τέσσερα χρόνια.

Η θητεία του Ρέι δεν επρόκειτο να λήξει μέχρι το 2027.

Καθώς έφτιαξε τη λίστα των αξιωματούχων του υπουργικού συμβουλίου τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ συγκέντρωσε μια ομάδα έτοιμη να φέρει εις πέρας δύο από τις μεγαλύτερες προτεραιότητές του: αντίποινα κατά των πολιτικών του αντιπάλων και μια γενική αναμόρφωση της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Ο Πατέλ, ο οποίος θα πρέπει πρώτα να επιβεβαιωθεί από τη Γερουσία των ΗΠΑ, δεν έχει εργαστεί ποτέ στο FBI και πέρασε μόνο τρία χρόνια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης νωρίτερα στην καριέρα του στο Τμήμα Αντιτρομοκρατίας του Τμήματος Εθνικής Ασφάλειας. Εάν επιβεβαιωθεί, έχει δεσμευτεί να κλείσει το κτίριο της έδρας του FBI στην Ουάσιγκτον και να επαναπροσδιορίσει δραστικά τον ρόλο του γραφείου με τη συλλογή πληροφοριών.

Καθ' όλη τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ σκεφτόταν επανειλημμένα την ιδέα να αντικαταστήσει τον Ρέι επειδή δεν ήταν αρκετά σθεναρός στην υπεράσπιση του από την έρευνα του 2016, αλλά ο πρώην γενικός εισαγγελέας Μπιλ Μπαρ αντιστάθηκε σε τέτοιες προσπάθειες, είπε ο Μπαρ στο βιβλίο του «One Damn Thing After Another».

Το FBI έχει αντιμετωπίσει αυξανόμενη κριτική από τους υποστηρικτές του Τραμπ για τους διάφορους ρόλους του στην έρευνα του Τραμπ όλα αυτά τα χρόνια.

Μερικές από τις ανησυχίες προϋπήρχαν της θητείας του Ρέι, συμπεριλαμβανομένων πολλών καταδικαστικών αναφορών από τον γενικό επιθεωρητή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες κατηγόρησαν το γραφείο για πολυάριθμα λάθη στις αιτήσεις εντάλματός του στο Δικαστήριο Επιτήρησης Εξωτερικών Πληροφοριών κατά την πρώιμη έρευνα για την εκστρατεία του Τραμπ το 2016, γνωστή ως «Crossfire Τυφώνας».

Η θητεία του Ρέι

Ο Ρέι, που ανέλαβε καθήκοντα διευθυντή του FBI πριν από επτά χρόνια, ενημέρωσε τους εργαζόμενους της υπηρεσίας για την απόφαση του αυτή.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Ρέι έχει επιβλέψει τις μεταρρυθμίσεις των διαδικασιών του FBI για την εξασφάλιση των εντολών της FISA.

Το FBI επί εποχής Ρέι έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση και τη σύλληψη πολλών από τους υποστηρικτές του Τραμπ που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να εμποδίσουν το Κογκρέσο να πιστοποιήσει την εκλογική νίκη του Μπάιντεν.

Περισσότερα από 1.500 άτομα κατηγορήθηκαν ποινικά για την επίθεση.

Ο Τραμπ δεσμεύτηκε να δώσει χάρη σε ορισμένους από τους κατηγορούμενους της 6ης Ιανουαρίου, αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του ως διευθυντής του FBI, ο Ρέι ήταν γνωστός ως «γεράκι» για τις απόψεις για την Κίνα και έχει προειδοποιήσει συχνά ότι η Κίνα αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη απειλή εθνικής και οικονομικής ασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ρέι ξεκίνησε την καριέρα του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το 1997 ως ομοσπονδιακός εισαγγελέας στη Βόρεια Περιφέρεια της Γεωργίας με έδρα την Ατλάντα.

Προτάθηκε από τον Πρόεδρο Τζορτζ Μπους το 2003 για να ηγηθεί της Εγκληματικής Διεύθυνσης του τμήματος, όπου επέβλεψε διάφορες έρευνες, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών μετά τη 11η Σεπτεμβρίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της Ομάδας Εργασίας Enron.

Ο Ρέι άσκησε επίσης το επάγγελμα του δικηγόρου για περίπου 17 χρόνια με τη δικηγορική εταιρεία King & Spalding και εργάστηκε για τον πρώην δικαστή J. Michael Luttig στο Εφετείο των ΗΠΑ για το Fourth Circuit μετά την απόκτηση του πτυχίου του από τη Νομική Σχολή του Yale.

Πηγή: skai.gr

