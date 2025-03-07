Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα την "άμεση κατάργηση" ομοσπονδιακών επιδοτήσεων 400 εκατομμυρίων δολαρίων στο ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Columbia στη Νέα Υόρκη, το οποίο κατηγορεί για αδράνεια απέναντι "σε αντισημιτικές ενέργειες" στην πανεπιστημιούπολή του, στοχοθετώντας τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις.

"Η κατάργηση αυτή αντιπροσωπεύει την πρώτη σειρά ενεργειών και άλλων που θα ακολουθήσουν", γράφουν τέσσερις ομοσπονδιακές υπηρεσίες σε ανακοίνωση, οι οποίες καταγγέλλουν "την αδράνεια απέναντι στην επίμονη παρενόχληση που δέχονται Εβραίοι φοιτητές".

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε θέσει τα πανεπιστήμια στο στόχαστρο καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, καταγγέλλοντας την αδράνειά τους απέναντι στις διαδηλώσεις φιλοπαλαιστινίων φοιτητών που συγκλόνισαν τις αμερικανικές πανεπιστημιουπόλεις για να διαμαρτυρηθούν κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα μετά τις επιθέσεις της Χαμάς.

"Από την 7η Οκτωβρίου (2023), οι Εβραίοι φοιτητές είναι αντιμέτωποι με μια αδιάκοπη βία, τον εκφοβισμό και την αντισημιτική παρενόχληση στις πανεπιστημιουπόλεις τους - και αγνοούνται από αυτούς που υποτίθεται ότι πρέπει να τους προστατεύουν", έγραψε η υπουργός Παιδείας Λίντα Μακ Μάχον.

Το πανεπιστήμιο Κολούμπια έγινε επίκεντρο διαδηλώσεων κατά των ισραηλινών βομβαρδισμών στη Γάζα και της υποστήριξης της κυβέρνησης Μπάιντεν στο Ισραήλ. Έπειτα από την έκκληση της προέδρου του, η οποία έκτοτε παραιτήθηκε, η αστυνομία της Νέας Υόρκης έδιωξε βίαια μερικές δεκάδες ακτιβιστές και φοιτητές την 30η Απριλίου 2024, και η μεγάλη τελετή απονομής των διπλωμάτων ακυρώθηκε λόγω των συνεχών εντάσεων.

Η πρόεδρος του Κολούμπια κατηγορήθηκε ότι δεν καταπολέμησε αρκετά αποφασιστικά δηλώσεις ή ενέργειες που είχαν στόχο Εβραίους φοιτητές αλλά και ότι αντιμετώπισε με σκληρότητα ομάδες φιλοπαλαιστινίων φοιτητών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

