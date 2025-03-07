Την Παρασκευή, οι αρχές αποκάλυψαν ότι ο ηθοποιός Τζιν Χάκμαν πέθανε από καρδιά μία εβδομάδα μετά τον θάνατο της συζύγου του από χανταϊό (hantavirus) στο σπίτι τους ενώ παρουσίαζε σοβαρά σημάδια της νόσου Αλτσχάιμερ.

Αρχικά, οι αρχές απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας μετά την ανακάλυψη των σορών στις 26 Φεβρουαρίου. Άμεσα τεστ για δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα βγήκαν αρνητικά.

Η Αρακάουα, 65 ετών, βρέθηκε στο μπάνιο με ένα ανοιχτό μπουκάλι από φάρμακα και χάπια σκορπισμένα στον πάγκο. Οι αρχές συνέδεσαν τον θάνατό της με το σύνδρομο πνευμονικού χανταϊού (hantavirus pulmonary syndrome).

Ο Χάκμαν, 95 ετών, βρέθηκε στην είσοδο του σπιτιού. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε καρδιακή νόσο, με τη νόσο Αλτσχάιμερ να αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα.

Ο χανταϊός είναι μια σπάνια αλλά δυνητικά θανατηφόρα ασθένεια που μεταδίδεται μέσω των μολυσμένων περιττωμάτων τρωκτικών. Συνήθως εμφανίζεται την άνοιξη και το καλοκαίρι.

Ο σερίφης της κομητείας Σάντα Φε, Adan Mendoza, έκανε την ανακοίνωση μαζί με αξιωματούχους της πυροσβεστικής και των υγειονομικών υπηρεσιών σε συνέντευξη Τύπου.



Πηγή: skai.gr

