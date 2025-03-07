Τουλάχιστον 136 άμαχοι, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας των Αλαουιτών, «εκτελέστηκαν» από τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας στη βορειοδυτική Συρία, όπου είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση εναντίον μαχητών που παραμένουν πιστοί στον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

Οι μεταβατικές αρχές της Συρίας έκαναν λόγο για «μεμονωμένες βιαιοπραγίες».

Από τις συγκρούσεις, τις χειρότερες που έχουν σημειωθεί μετά την ανατροπή και τη φυγή του Άσαντ τον Δεκέμβριο, έχουν σκοτωθεί μέσα σε δύο ημέρες 231 άνθρωποι, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στη Λαττάκεια και την Ταρτούς απαγορεύτηκε η κυκλοφορία μέχρι και αύριο Σάββατο.

Η Γερμανία κάλεσε όλες τις πλευρές να αποφύγουν την κλιμάκωση της βίας. «Έχουμε σοκαριστεί από τον αριθμό των θυμάτων στις επαρχίες της δυτικής Συρίας. Καλούμε όλες τις πλευρές να αναζητήσουν (…) ειρηνικές λύσεις, την εθνική ενότητα, έναν συμπεριληπτικό πολιτικό διάλογο (…) για να ξεπεράσουν το σπιράλ της βίας και του μίσους» ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: skai.gr

