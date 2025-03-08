Ο υπουργός Οικονομικών του Μεξικού Ροχέλιο Ραμίρες δε λα Ο υπέβαλε την παραίτησή του σήμερα, ανακοίνωσε η πρόεδρος Κλαούντια Σεϊνμπάουμ.

Ο Ραμίρες δε λα Ο είχε διοριστεί στο αξίωμα αυτό από τον πρώην πρόεδρο Άντρες Μανουέλ Λοπες Ομπραδόρ. Νέος υπουργός Οικονομικών αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα αναπληρωτής του, ο Έντγκαρ Αμαδόρ Σαμόρα.

Τον περασμένο Ιούνιο ο Ραμίρες δε λα Ο προσπάθησε να καθησυχάσει τους επενδυτές, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει στο αξίωμά του και με την επόμενη κυβέρνηση της προέδρου Σεϊνμπάουμ, με στόχο να περιορίσει το δημόσιο χρέος και να εφαρμόσει δημοσιονομική πειθαρχία.

Δεν έχει διευκρινιστεί προς το παρόν ο λόγος για τον οποίο αποφάσισε τώρα να παραιτηθεί, την ώρα που η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής βρίσκεται αντιμέτωπη με την πιθανότητα επιβολής δασμών από τις ΗΠΑ, τον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της.

