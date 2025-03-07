Σφοδρές μάχες στη βορειοδυτική Συρία ανάμεσα σε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της de facto κυβέρνησης και μαχητών «πιστών» στον ανατραπέντα πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ άφησαν πίσω πάνω από 70 νεκρούς, ανέφερε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Πάνω από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν σε αιματηρές μάχες και ενέδρες στις συριακές ακτές ανάμεσα σε μέλη των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών και ενόπλους που ανήκαν στον στρατό» του πρώην προέδρου Άσαντ, ανέφερε μέσω X στα αραβικά η μη κυβερνητική οργάνωση, που έχει έδρα τη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών της στη Συρία.

Οι μάχες στην Τζάμπλα (σ.σ. Γάβαλα στα αρχαία ελληνικά) και παρακείμενα χωριά, στην επαρχία Λαττάκεια, κοντά στα παράλια στη Μεσόγειο, ήταν «οι πιο σφοδρές» επιθέσεις εναντίον του νέου καθεστώτος «μετά την πτώση του Άσαντ» την 8η Δεκεμβρίου, κατά την ίδια πηγή.

Η αποκατάσταση της ασφάλειας σε όλη τη Συρία χαρακτηρίζεται η πιο επείγουσα πρόκληση για τις νέες αρχές, στην εξουσία αφότου συμμαχία οργανώσεων τζιχαντιστών και ανταρτών με επικεφαλής τη Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ) ανέτρεψε τη δυναστεία των Άσαντ.

Τις τελευταίες μέρες γίνονται μάχες στην επαρχία Λαττάκεια, προπύργιο της μειονότητας των αλεβιτών, στην οποία ανήκει η οικογένεια του έκπτωτου προέδρου.

Εξαπολύοντας «καλά σχεδιασμένη και προμελετημένη επίθεση, ομάδες ενόπλων οπαδών του Άσαντ εφόρμησαν εναντίον θέσεών μας και σημείων ελέγχου μας, στοχοποιώντας μεγάλο αριθμό περιπόλων μας στην περιοχή της Τζάμπλα», δήλωσε ο Μούσταφα Κινιφάτι, αξιωματικός των δυνάμεων ασφαλείας των de facto αρχών στη Λαττάκεια.

Είπε ακόμη πως οι έφοδοι αυτοί προκάλεσαν «πολλούς μάρτυρες και τραυματίες» στις τάξεις του νέου καθεστώτος, χωρίς να δώσει αριθμό. Οι δυνάμεις ασφαλείας δρουν για «να εξαλείψουν την παρουσία τους», συνέχισε. «Θα αποκαταστήσουμε τη σταθερότητα στην επαρχία και θα προστατεύσουμε τις περιουσίες του λαού μας».

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν πρώην αρχηγό της υπηρεσίας πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας επί προεδρίας Χάφεζ αλ Άσαντ —του πατέρα του Μπασάρ αλ Άσαντ—, τον Ιμπραήμ Χαουέιτζα, μετέδωσε το SANA επικαλούμενο πηγή του στις δυνάμεις ασφαλείας του νέου καθεστώτος.

«Οι δυνάμεις μας στην πόλη Τζάμπλα κατάφεραν να συλλάβουν τον εγκληματία πτέραρχο Ιμπραήμ Χαουέιτζα», μετέδωσε το πρακτορείο.

«Κατηγορείται πως διέπραξε εκατοντάδες δολοφονίες την εποχή (της προεδρίας) του εγκληματία Χάφεζ αλ Άσαντ», πρόσθεσε.

Ο κ. Χαουέιτζα σπανίως εμφανιζόταν δημόσια και ελάχιστα είναι γνωστά γι’ αυτόν. Διετέλεσε επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας της Συρίας από το 1987 ως το 2002. Υπάρχουν υποψίες πως ευθυνόταν για τη δολοφονία του ηγέτη των Δρούζων του Λιβάνου Καμάλ Τζουμπλάτ το 1977.

«Αλλάχου Άκμπαρ» («μέγας είσαι κύριε»), ήταν η αντίδραση στα αραβικά μέσω X του Ουάλιντ Τζουμπλάτ, γιου του Καμάλ Τζουμπλάτ και επίσης ηγέτη της κοινότητας των Δρούζων.

Διάφορες δολοφονίες πολιτικών και αξιωματούχων στον Λίβανο που εναντιώνονταν στη Συρία είχαν αποδοθεί στην οικογένεια Άσαντ, που κυβέρνησε τη Συρία με σιδηρά πυγμή για 50 χρόνια.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας στη Λαττάκεια, οι δυνάμεις του συγκρούστηκαν με διοικητή των ειδικών δυνάμεων της εποχής των Άσαντ σε άλλο χωριό, έπειτα από επιδρομές ελικοπτέρων.

«Οι ένοπλες ομάδες με τις οποίες συγκρούονται οι δυνάμεις ασφαλείας μας στην επαρχία της Λαττάκειας ανήκουν στον εγκληματία πολέμου Σουχάιλ αλ Χασάν», δήλωσε στο SANA.

Ο λεγόμενος «τίγρης» ήταν επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων και συχνά περιγραφόταν ως ο «στρατιώτης που προτιμούσε» ο πρώην πρόεδρος Άσαντ. Είχε πιστωθεί μεγάλες προελάσεις του στρατού του ανατραπέντος καθεστώτος το 2015.

Οι συγκρούσεις έγιναν στο Μπέιτ Άανα, το χωριό από όπου κατάγεται ο Σουχάιλ αλ Χασάν, όταν κάτοικοι εμπόδισαν τη σύλληψη υπόπτου για λαθρεμπόριο όπλων, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι δυνάμεις ασφαλείας εξαπέλυσαν επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, «ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον μελών και οχημάτων του υπουργείου Άμυνας κοντά στο χωριό», σκοτώνοντας ένα από αυτά και τραυματίζοντας άλλα.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα του Κατάρ, τραυματίστηκε επίσης μέλος συνεργείου του.

Ηγέτες της κοινότητας των αλεβιτών κάλεσαν μέσω Facebook σε «ειρηνικές διαδηλώσεις» μετά τις επιδρομές ελικοπτέρων κατά τις οποίες, όπως κατήγγειλαν, επλήγησαν «σπίτια αμάχων».

Οι δυνάμεις ασφαλείας στην επαρχία Λαττάκεια επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές όπου ζουν κυρίως μέλη της μειονότητας των αλεβιτών — πέραν της Λαττάκειας, το μέτρο αφορά επίσης την Ταρτούς και τη Χομς, κατά το SANA.

Τέσσερις πολίτες είχαν ήδη σκοτωθεί νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στη Λαττάκεια, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στις οποίες έχασαν επίσης τη ζωή τους δυο μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Κάτοικοι καταγγέλλουν συχνά ωμότητες των κυβερνητικών δυνάμεων στην επαρχία αυτή, που υποβαθμίζουν, χαρακτηρίζοντας «μεμονωμένα περιστατικά» οι νέες αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

