Εν αναμονή του σημερινού διαγγέλματος του Εμανουέλ Μακρόν προς τον γαλλικό λαό στις 21.00 ώρα Ελλάδας, το μείζον ερώτημα που πλανάται στη Γαλλία είναι ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός που θα αντικαταστήσει τον Μισέλ Μπαρνιέ και κυρίως από ποιες πολιτικές δυνάμεις θα στηριχθεί.

Τύπος και αναλυτές εκτιμούν πως ο Γάλλος πρόεδρος θα δώσει σήμερα απάντηση στο ερώτημα αυτό, χωρίς ωστόσο να είναι κανείς βέβαιος ότι η απάντηση που θα δώσει θα είναι βιώσιμη, δηλαδή θα αποκλείει την πτώση της νέας κυβέρνησης μετά από μια νέα πρόταση μομφής. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Γάλλος πρόεδρος αποκλείεται να προτείνει τον σχηματισμό μίας κυβέρνησης που θα στηρίζεται, είτε στον Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν, είτε στην Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λυκ Μελανσόν.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος Μακρόν, ενόψει του διαγγέλματος, συναντήθηκε σήμερα με τους προέδρους της Εθνοσυνέλευσης και τη Γερουσίας, αλλά και με τον φίλα προσκείμενο στην παράταξη του, κεντρώο πολιτικό Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος είναι ένα από τα πολιτικά πρόσωπα που πιθανολογούνται για τη θέση του πρωθυπουργού. Το πρωί ο Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε επίσης με τον Μισέλ Μπαρνιέ ο οποίος υπέρβαλε και τυπικά την παραίτηση του, αλλά ο Γάλλος πρόεδρος του ζήτησε να παραμείνει στη θέση του πρωθυπουργού ως τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης.

Την ίδια ώρα, εμφανής είναι πλέον η διάσταση απόψεων στον χώρο της αριστεράς ως προς το τι μέλλει γενέσθαι μετά την υπερψήφιση, από κοινού με το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν, της πρότασης μορφής που οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης Μπαρνιέ. Σοσιαλιστές και οι Οικολόγοι, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές η παράταξη Μακρόν συνεργάστηκε με τα κόμματα της αριστεράς κατά της ακροδεξιάς, πρότειναν, με επιστολή τους στον Γάλλο πρόεδρο, τον σχηματισμό μίας κυβέρνησης που θα βασίζεται στο «δημοκρατικό τόξο» και που θα έχει, μετά από κοινή πολιτική συμφωνία, πρωθυπουργό ένα πολιτικό πρόσωπο από τον χώρο της αριστεράς, η οποία ως γνωστόν ήλθε πρώτη σε έδρες μετά το δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών του περασμένου Ιουλίου. Σημειώνεται πως το Σοσιαλιστικό κόμμα έχει 66 βουλευτές, επι συνόλου 577, χωρίς τις ψήφους των οποίων η πρόταση μομφης κατά της κυβέρνησης Μπαρνιέ δεν θα είχε υπερψηφιστεί.

Αντίθετη προς την προσέγγιση αυτή είναι η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λυκ Μελανσόν ο οποίος δηλώνει απερίφραστα ότι ο πρόεδρος Μακρόν οφείλει πλέον να παραιτηθεί και να οδηγήσει τη χώρα σε νέες προεδρικές εκλογές. Στελέχη της Ανυπότακτης Γαλλίας κάλεσαν σήμερα τους Σοσιαλιστές και τους Οικολόγους «να λογικευτούν», υπογραμμίζοντας πως άλλος δρόμος από την παραίτηση Μακρόν δεν υπάρχει. 'Αποψη που συμμεριζόταν ως χθες και η Μαρίν Λεπέν, η οποία ωστόσο μετά την πτώση της κυβέρνησης Μπαρνιέ εμφανίστηκε λιγότερο αδιάλλακτη, λέγοντας πως δεν ζητάει από τον Εμάνουελ Μακρόν να υποβάλει την παραίτησή του. Ταυτόχρονα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δείξει ανοχή στο νέο κυβερνητικό σχήμα, όπως άλλωστε είχε πράξει και προ τριμήνου, αμέσως μετά τον σχηματισμό της κυβέρνησης Μπαρνιέ.

Οι πιθανοί υποψήφιοι:

Φρανσουά Μπαϊρού

Ο Φρανσουά Μπαϊρού, 73 ετών, είναι ένας κεντρώος βετεράνος του οποίου το κόμμα Δημοκρατικό Κίνημα (MoDem) είναι μέρος της κυβερνώσας συμμαχίας του Μακρόν από το 2017.

Ο Μπαϊρού, επί χρόνια δήμαρχος της νοτιοδυτικής πόλης Πάου, ο οποίος έχει αναδείξει τις αγροτικές του ρίζες σε κεντρικό στοιχείο της πολιτικής του ταυτότητας, αποφάσισε να μην συμμετάσχει για τέταρτη φορά στην προεδρική κούρσα το 2017 και να στηρίξει τον Μακρόν.

Ο Μακρόν διόρισε τον Μπαϊρού ως υπουργό Δικαιοσύνης, αλλά παραιτήθηκε εβδομάδες αργότερα, εν μέσω έρευνας για κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων μέσω θέσεων εργασίας του Ευρωκοινοβουλίου που αφορούσε σε απασχόληση κοινοβουλευτικών βοηθών από το κόμμα του.

Φέτος απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες.

Σεμπαστιάν Λεκορνί

Ο Σεμπάστιαν Λεκορνί, ο οποίος προέρχεται από το κεντροδεξιό κόμμα των Ρεπουμπλικανών, εντάχθηκε στο κόμμα του Εμανουέλ Μακρόν το 2017 και από τότε αποτελεί έναν από τους πιο ένθερμους συμμάχους του προέδρου.

Προσχώρησε στην κυβέρνηση του Μακρόν μαζί με τον Μπρούνο Λεμέρ, τον επί μακρόν υπουργό Οικονομικών του Γάλλου προέδρου, και τον πρώην υπουργό Εσωτερικών Τζέραλντ Νταρμανίν.

Ο Λεκορνί, 38 ετών, ήταν ο υπουργός Άμυνας στην απερχόμενη κυβέρνηση του Μπαρνιέ και στη διάρκεια της θητείας του αύξησε τις αμυντικές δαπάνες και διαχειρίστηκε την υποστήριξη της Γαλλίας στη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Ο διερευνητικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Mediapart και η εφημερίδα Liberation ανέφεραν ότι ο Λεκορνί είχε συναντηθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά με τη μεγάλη αντίπαλό του Μακρόν, Μαρίν Λεπέν της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης (RN), και είχαν συζητήσει για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Λεκορνί διέψευσε τη συνάντηση.

Μπερνάρ Καζνέβ

Ο Μπερνάρ Καζνέβ ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος του Σοσιαλιστικού Κόμματος προτού παραιτηθεί το 2022 εκφράζοντας την οργή του για την απόφαση του κόμματος να συνάψει εκλογικό σύμφωνο με το σκληρό αριστερό κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία.

Ο 61χρονος Καζνέβ διετέλεσε πρωθυπουργός τους τελευταίους μήνες της προεδρίας του σοσιαλιστή Φρανσουά Ολάντ. Πριν ήταν υπουργός Εσωτερικών, υπεύθυνος για την ασφάλεια κατά την επίθεση στο Charlie Hebdo και την επίθεση ισλαμιστών ένοπλων στο Παρίσι στις 13 Νοεμβρίου 2015.

Η επιλογή του Καζνέβ θα αποσκοπούσε στο να ενθαρρύνει τους σοσιαλιστές βουλευτές να απομακρυνθούν από τη συμμαχία με το Νέο Λαϊκό Μέτωπο, τους Πράσινους και τους Κομμουνιστές και να συνεργαστούν με την κεντρώα κυβερνητική ομάδα.

Το όνομά του κυκλοφόρησε επίσης το καλοκαίρι, καθώς ο Μακρόν επρόκειτο να επιλέξει πρωθυπουργό μετά τις πρόωρες εκλογές που οδήγησαν στο σημερινό κοινοβούλιο.

Ξαβιέ Μπερτράν

Ο Ξαβιέ Μπερτράν, 59 ετών, είναι ένας κεντροδεξιός πολιτικός που είναι Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Ω-ντε-Φρανς μιας βόρειας αποβιομηχανοποιημένης περιοχής, όπου ο Μακρόν επιδίωξε να αναπτύξει ένα οικοσύστημα γύρω από τις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων.

Ο Μπερτράν υπηρέτησε ως υπουργός υπό τις συντηρητικές προεδρίες του Ζακ Σιράκ και του Νικολά Σαρκοζί και συμμετείχε στην προκριματική αναμέτρηση των Ρεπουμπλικανών πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2022.

Ο Μπερτράν ήταν επίσης μεταξύ των ονομάτων που ο Μακρόν εξέταζε το καλοκαίρι για τον ρόλο του πρωθυπουργού.

Φρανσουά Μπαρουέν

Ο Φρανσουά Μπαρουέν, 59 ετών, είναι κεντροδεξιός πολιτικός καριέρας, του οποίου ο πατέρας ήταν συμφοιτητής και φίλος του εκλιπόντος προέδρου Σιράκ.

Υπηρέτησε για λίγο ως υπουργός Οικονομικών, μετά από μια θητεία ως υπουργός Προϋπολογισμού, στο αποκορύφωμα της κρίσης του δημόσιου χρέους της Ευρώπης το 2011-2012. Διορίστηκε πρόεδρος της Barclays Γαλλίας το 2022.

Ο Μπαϊρού είναι δήμαρχος της Τρουά από το 1995.



