Χριστοδουλίδης και Τραμπ συζήτησαν για ενίσχυση διμερούς συνεργασίας

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλτ Τραμπ είχε σήμερα ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την οποία εκφράστηκε η κοινή πρόθεση για ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Κύπρου-ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυπριακής κυβέρνησης ο Χριστοδουλίδης κατά τη τηλεφωνική επικοινωνία συνεχάρη τον Τραμπ για την εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ και υπογράμμισε την πρόθεση όπως συνεργαστούν στενά για την περαιτέρω σύσφιγξη των δεσμών των δυο χωρών.

Έγινε, επίσης, ιδιαίτερη αναφορά στην ευρεία συνεργασία των δύο χωρών και στο υψηλό επίπεδο που αυτές έχουν φτάσει το τελευταίο διάστημα σε τομείς όπως η άμυνα και η ασφάλεια, οι επενδύσεις, η οικονομία, καθώς και ως προς την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και αντιμετώπιση κρίσεων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Εκφράστηκε εξάλλου η κοινή πρόθεση όπως στο πλαίσιο της στρατηγικής σχέσης και του Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ Κύπρου και ΗΠΑ, διευρυνθεί και ενισχυθεί η διμερής συνεργασία σε αριθμό τομέων, τόσο προς το όφελος των δυο χωρών όσο και της περιοχής, γενικότερα.

Συζητήθηκαν, επίσης, οι ανησυχητικές εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να τονίζει πως η Κύπρος παραμένει ένας στενός και αξιόπιστος εταίρος των ΗΠΑ στις προσπάθειες για προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ανάπτυξης στην περιοχή.

Σε σχετική ανάρτηση προέβη και ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.