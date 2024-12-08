Γερμανία: Ανησυχία για το ενδεχόμενο νέου προσφυγικού κύματος από Συρία

Το ενδεχόμενο η κατάσταση στη Συρία να προκαλέσει νέο προσφυγικό κύμα ή επαναπατρισμό των Σύρων που ζουν ήδη στο εξωτερικό απασχολεί ήδη τον δημόσιο διάλογο στην Γερμανία.

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την ταχέως μεταβαλλόμενη κατάσταση στην Συρία. Δεν είναι ακόμη δυνατό να προβλεφθεί εάν αυτή η κατάσταση θα οδηγήσει σε μετακινήσεις προσφύγων στην περιοχή ή έξω από αυτήν», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου στον Όμιλο ΜΜΕ Funke, ενώ δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με το εάν η κατάσταση καθιστά ευκολότερη την απέλαση μεταναστών από τη Γερμανία προς τη Συρία ή εάν αναμένεται κύμα επαναπατρισμού Σύρων που ζουν στη Γερμανία.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο Γιούργκεν Χαρτ (CDU) δήλωσε ότι δεν αναμένει άμεσα αύξηση της προσφυγικής ροής από την Συρία. «Ένα δεύτερο μεγάλο προσφυγικό κύμα το θεωρώ για την ώρα απίθανο. Δεν το είδαμε ούτε στην περίπτωση του Χαλεπιού», δήλωσε ο κ. Χαρτ στην «Rheinische Post», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αποκλειστεί, «σε περίπτωση που αποτύχουν οι συνομιλίες μεταξύ των ομάδων και κλιμακωθεί εκ νέου η εμφύλια σύγκρουση».

Ο αρμόδιος του CDU για θέματα εξωτερικής πολιτικής Νόρμπερτ Ρέτγκεν περιέγραψε την πτώση του καθεστώτος Άσαντ ως «μεγάλη απελευθέρωση για την χώρα και τους ανθρώπους».

«Η κόλαση του Άσαντ τελείωσε έπειτα από 13 χρόνια», δήλωσε ο κ. Ρέτγκεν στο περιοδικό «Der Spiegel» και ανέφερε την Τουρκία ως τον «μεγάλο κερδισμένο» της αλλαγής καθεστώτος. «Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί πολιτικά την κατάσταση. Έχει τεράστιο συμφέρον να μην διαλυθεί η Συρία, προκειμένου να επιτευχθεί η επιστροφή τριών εκατομμυρίων Σύρων που βρίσκονται στην Τουρκία», πρόσθεσε ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός και ανέδειξε την ανάγκη η Ευρώπη «να πλησιάσει την Τουρκία και να διερευνήσει την προοπτική συνεργασίας».

Για τον κίνδυνο η «αιματηρή κοσμική δικτατορία» Άσαντ στη Συρία να αντικατασταθεί από μια θρησκευτική-φονταμενταλιστική δικτατορία, προειδοποίησε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Bundestag Μίχαελ Ροτ (SPD). «Η Συρία είναι ένα πολυεθνοτικό και πολυθρησκειακό κράτος. Η χώρα αξίζει μια πραγματική ευκαιρία για ειρήνη, συμφιλίωση και σταθερότητα», έγραψε ο κ. Ροτ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».

Στο Βερολίνο, σύμφωνα με την αστυνομία, «σχετική μικρή ομάδα» Σύρων διαδήλωσε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Νοϊκέλν, όπου ζουν πολλοί Τούρκοι και Άραβες, κρατώντας πλακάτ με το σύνθημα «Ελεύθερη Συρία».

