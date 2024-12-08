Ρωσία: Επιβεβαιώνει ότι ο Άσαντ εγκατέλειψε τη Συρία, χωρίς να διευκρινίζει πού βρίσκεται

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ εγκατέλειψε τη χώρα, αφού προηγουμένων έδωσε εντολή να υπάρξει μια «ειρηνική μεταβίβαση» της εξουσίας. Στην ανακοίνωσή του το Ρωσικό υπουργείο εξωτερικών δεν διευκρινίζει πού βρίσκεται τώρα ο Άσαντ.

Η Μόσχα έχει θορυβηθεί από τις εξελίξεις στη Συρία και οι βάσεις της στο συριακό έδαφος έχουν τεθεί σε ύψιστη επιφυλακή. Επί του παρόντος πάντως δεν υπάρχει κάποια «σοβαρή απειλή» για την ασφάλεια των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων.

Η Ρωσία, σημειώνεται στην ανακοίνωση, δεν συμμετείχε σε συνομιλίες σχετικές με την παράδοση της εξουσίας, μολονότι είναι σε επαφή «με όλες τις αντιπολιτευόμενες ομάδες» στη Συρία. Παράλληλα, κάλεσε όλες τις πλευρές να αποφύγουν τη βία και να επιλύσουν ειρηνικά τα προβλήματα.

Τέλος, το υπουργείο διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των Ρώσων που βρίσκονται στη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

