Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε γνωστό, πριν από λίγο, ότι Σύροι μαχητές εισήλθαν στην κατοικία του Ιταλού πρέσβη στην Δαμασκό. Σύμφωνα με ότι ανακοινώθηκε, το διπλωματικό προσωπικό της πρεσβείας και ο ίδιος ο πρέσβης βρίσκονται σε ασφαλή χώρο.

Την ώρα αυτή, στο υπουργείο Εξωτερικών της Ρώμης πραγματοποιείται σύσκεψη για την εκτίμηση της όλης κατάστασης. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης προσθέτουν ότι η συγκεκριμένη «έφοδος» των μαχητών, αποσκοπούσε, προφανώς, στο να εξακριβωθεί αν, στην κατοικία του πρέσβη, υπήρχαν συνεργάτες του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος, ως γνωστόν, ανακοινώθηκε οτι ετράπη σε φυγή πριν λίγες ώρες.

Όπως ανέφερε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι «Σήμερα το πρωί ένοπλη ομάδα εισέβαλε στον κήπο της πρεσβευτικής κατοικίας. Αφαίρεσαν τρία αυτοκίνητα. Ο Ιταλός πρέσβης και η ομάδα ασφαλείας του δεν τραυματίστηκαν».

«Ο πρέσβης και οι αστυνομικοί έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία», πρόσθεσε ο επικεφαλής της Ιταλικής διπλωματίας.

