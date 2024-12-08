Λογαριασμός
Σύροι μαχητές έκαναν «έφοδο» στην κατοικία του Ιταλού πρέσβη στην Δαμασκό

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, η «έφοδος» των Σύρων μαχητών αποσκοπούσε στο να εξακριβωθεί αν υπήρχαν εντός της οικίας συνεργάτες του Μπασάρ αλ Άσαντ 

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε γνωστό, πριν από λίγο, ότι Σύροι μαχητές εισήλθαν στην κατοικία του Ιταλού πρέσβη στην Δαμασκό. Σύμφωνα με ότι ανακοινώθηκε, το διπλωματικό προσωπικό της πρεσβείας και ο ίδιος ο πρέσβης βρίσκονται σε ασφαλή χώρο.

Την ώρα αυτή, στο υπουργείο Εξωτερικών της Ρώμης πραγματοποιείται σύσκεψη για την εκτίμηση της όλης κατάστασης. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης προσθέτουν ότι η συγκεκριμένη «έφοδος» των μαχητών, αποσκοπούσε, προφανώς, στο να εξακριβωθεί αν, στην κατοικία του πρέσβη, υπήρχαν συνεργάτες του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος, ως γνωστόν, ανακοινώθηκε οτι ετράπη σε φυγή πριν λίγες ώρες.

Όπως ανέφερε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι «Σήμερα το πρωί ένοπλη ομάδα εισέβαλε στον κήπο της πρεσβευτικής κατοικίας. Αφαίρεσαν τρία αυτοκίνητα. Ο Ιταλός πρέσβης και η ομάδα ασφαλείας του δεν τραυματίστηκαν».

«Ο πρέσβης και οι αστυνομικοί έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία», πρόσθεσε ο επικεφαλής της Ιταλικής διπλωματίας.  

Πηγή: skai.gr

TAGS: Συρία Ιταλία Πρέσβης
