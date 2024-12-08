Ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά την εκλογή του στην προεδρία, ανέφερε στο NBC News ότι δεν δεσμεύεται ότι θα διατηρήσει τις ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ και ότι θα εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη Συμμαχία.

Ειδικότερα, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «αν πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, οπωσδήποτε», θα διατηρήσει τον ρόλο της Αμερικής στη συμμαχία.

Παράλληλα, ο επερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι θα κάνει άμεσες και σαρωτικές αλλαγές μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στις 20 Ιανουαρίου,και ότι θα δώσει χάρη σε όσους καταδικάστηκαν για την επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Μάλιστα, σημείωσε ότι η χάρη για τους ταραχοποιούς της 6ης Ιανουαρίου θα δοθεί την πρώτη μέρα, υποστηρίζοντας ότι πολλοί έχουν υποστεί υπερβολικά σκληρή μεταχείριση στη φυλακή.

«Αυτοί οι άνθρωποι ζουν στην κόλαση», είπε.



Η πρώτη μετεκλογική τηλεοπτική συνέντευξη του Τραμπ πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στον Πύργο Τραμπ στο Μανχάταν,

Ο Τραμπ, μεταξύ άλλων, είπε ότι θα εργαστεί για να παρατείνει τις φορολογικές περικοπές που ψηφίστηκαν στην πρώτη του θητεία, ενώ σημείωσε ότι δεν θα επιδιώξει να επιβάλει περιορισμούς στα χάπια άμβλωσης.

Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, επανέλαβε ότι σχεδιάζει να απελάσει εκατομμύρια μετανάστες χωρίς έγγραφα και θα προσπαθήσει να καταργήσει τη λήψη υπηκοότητας για τα παιδιά των παράτυπων μεταναστών που γεννιούνται στη χώρα.

Ο Τραμπ είπε ότι θα εκπληρώσει μια προεκλογική υπόσχεση να επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της Αμερικής. Ερωτηθείς, μάλιστα από τη δημοσιογράφο αν μπορούσε να «εγγυηθεί ότι οι αμερικανικές οικογένειες δεν θα πληρώσουν περισσότερα» ως αποτέλεσμα του σχεδίου του, απάντησε «δεν μπορώ να εγγυηθώ τίποτα. Δεν μπορώ να εγγυηθώ το αύριο».

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι δεν θα επιχειρήσει να αντικαταστήσει τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Τζερόμ Πάουελ μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του.

Ο Πάουελ είχε διοριστεί σε αυτή τη θέση από τον Τραμπ, στις αρχές του 2018, για να αντικαταστήσει στην Τζάνετ Γέλεν όμως στη συνέχεια διαφώνησε μαζί του για την οικονομική πολιτική που ακολουθούσε η Fed. Ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κράτησε τον Πάουελ στη θέση αυτή.

Εξωτερική πολιτική

Την επόμενη μέρα της συνέντευξης, ο Τραμπ πέταξε στο Παρίσι για την επαναλειτουργία του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων, ο οποίος είχε καταστραφεί από πυρκαγιά.

Μετά την άφιξή του, συναντήθηκε κατ' ιδίαν με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι οποίοι ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι τρεις τους μίλησαν για την επίτευξη «δίκαιης ειρήνης» στον πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Ο Ζελένσκι συμμετείχε για περίπου τα τελευταία 10 λεπτά της συνάντησης, δήλωσε ένας αξιωματούχος της μεταβατικής περιόδου Τραμπ.

Στη συνέντευξη, ο Τραμπ είπε ότι προσπαθεί ενεργά να τερματίσει τον πόλεμο, «αν μπορώ», προσθέτοντας ότι η Ουκρανία μπορεί «ενδεχομένως» να περιμένει ότι δεν θα λάβει τόση στρατιωτική βοήθεια από τις ΗΠΑ όταν επιστρέψει στην προεδρία.



